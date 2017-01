I 100 videogiochi più venduti nel 2016 su Steam

La lista è stata determinata sulla base dei ricavi lordi conseguiti nel corso del 2016. Valve non rivela il fatturato esatto fatto registrare da ciascun titolo e non rende pubbliche le posizioni precise della classifica ma suddivide i titoli in quattro categorie: in Platino i 12 videogiochi più venduti dell'anno, seguono poi Oro, Argento e Bronzo.

Fra i "top 12" troviamo The Division, Civilization VI, Xcom 2, No Man's Sky, Dota 2, Rocket League, Fallout 4, The Witcher III Wild Hunt, Dark Souls III, Counter-Strike GO, Grand Theft Auto V e Total War Warhammer. Ricordando ancora una volta che non si tratta dell'ordine esatto di piazzamento, va segnalata soprattutto la presenza di No Man's Sky, Rocket League e Xcom 2 in questa fascia.

Xcom 2 è un gioco destinato a un pubblico di nicchia, e per questo fa piacere vederlo così in alto nelle vendite. Rocket League, come noto, è ormai un fenomeno di massa che interessa trasversalmente varie tipologie di giocatori. La presenza di No Man's Sky, invece, colpisce per le enormi difficoltà incontrate dal titolo al lancio, ed evidenzia come le aspettative dei giocatori su questo gioco fossero molto alte.

Steam ha pubblicato anche l'elenco completo dei Premi di Steam, iniziativa che ha debuttato proprio quest'anno. Ecco i giochi vincitori, determinati dai voti espressi dalla community di Steam:

Il cattivo che ha più bisogno di un abbraccio: Portal 2

Pensavo che questo gioco fosse bello prima che vincesse un premio: Euro Truck Simulator 2

La prova del tempo: The Elder Scrolls V SKyrim

Ancora 5 minuti: Counter-Strike GO

WOW, che storia!: Grand Theft Auto V

Miglior gioco all'interno di un gioco: Grand Theft Auto V

Non sto piangendo, ho solo qualcosa nell'occhio: The Walking Dead

L'uso migliore di un animale da fattoria: Goat Simulator

Boom Boom: DooM

Rapporto di Amore/Odio: Dark Souls III

Siediti e rilassati: Euro Truck Simulator 2

Meglio con gli amici: Left 4 Dead 2

Altri dettagli sui Premi di Steam si trovano qui , mentre qui trovate la classifica completa dei 100 videogiochi più venduti nel 2016 su Steam.