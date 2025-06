Addio a tutti i launcher? Xbox App vuole semplificare il gaming su PC

L'app Xbox per Windows aspira a diventare l'hub centrale del PC gaming. L'app raccoglierà tutti i giochi installati da vari store come Steam, Battle.net e Game Pass in un unico posto. Attualmente disponibile per gli Xbox Insider, la funzione debutterà verso Natale su ROG Xbox Ally.

Microsoft ha avviato la fase di test per una nuova funzionalità dell'app Xbox su Windows, pensata per riunire in un'unica libreria tutti i giochi installati dai principali store digitali. La novità è disponibile fin da questa settimana per gli utenti iscritti al programma Xbox Insider, all'interno del canale PC Gaming Preview.

Il cuore dell'aggiornamento è la cosiddetta libreria aggregata, una sezione dell'app che raccoglie automaticamente i titoli installati su PC da store compatibili come Steam, Battle.net, Game Pass e altri. L'obiettivo è semplificare l'esperienza d'uso, permettendo ai giocatori di lanciare i propri giochi preferiti da un solo luogo, senza dover passare da un launcher all'altro.

Una volta installato un gioco da uno degli store supportati, questo apparirà automaticamente nella sezione "La mia libreria" e anche nella lista dei titoli "Più recenti", rendendo più rapido il ritorno alle sessioni di gioco. L'app offre anche opzioni di personalizzazione: gli utenti possono nascondere giochi provenienti da determinati store accedendo alle impostazioni della libreria.

Il debutto ufficiale della nuova funzionalità è previsto per il periodo natalizio, inizialmente sui dispositivi portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. Tuttavia, Microsoft ha lasciato intendere che la funzione verrà progressivamente estesa anche ad altri device Windows, in linea con la strategia di rendere l'ecosistema Xbox sempre più centrale per il gaming su PC.

Secondo Manisha Oza, product manager della piattaforma Xbox, l'iniziativa rappresenta solo l'inizio: il supporto sarà infatti esteso ad altri store digitali nel prossimo futuro, rafforzando l'ambizione di Microsoft di fare della "Xbox App" il punto di riferimento unico per tutti i giocatori Windows.