Pokemon Go: superato il miliardo di dollari in vendite

Il gioco di realtà aumentata di The Pokemon Company e di Niantic aveva già fatto segnare il record di download nella prima settimana di commercializzazione ed era già stato il primo a sfondare il muro dei 500 milioni di dollari di fatturato. Adesso ha superato anche la soglia del miliardo di dollari di vendite secondo la società esperta in analisi di mercato Sensor Tower.

Per contestualizzare cosa vogliano effettivamente dire queste cifre, basti citare App Annie che stima in 35 miliardi il fatturato complessivo dovuto a tutte le app presenti su Google Play e App Store in un anno. Pur non avendo mai fatto il suo debutto in Cina, ovvero sul principale mercato per gli smartphone, in soli 6 mesi Pokemon Go ha già raggranellato vendite per un miliardo. Ci sono altri giochi che hanno sforato il tetto del miliardo, come, ma non lo hanno fatto così velocemente.

Sensor Tower ha preparato un grafico per comparare l'andamento delle vendite di Pokemon Go a quello dell'altra app di gioco di grande successo dell'ultimo periodo, vale a dire Clash Royale di Supercell. Quest'ultima vanta un fatturato notevole, di 550 milioni di dollari in sette mesi, ma che si piazza a metà strada rispetto alla performance di Pokemon Go.

Allo stesso tempo, Sensor Tower stima che al suo picco Pokemon Go era molto più profittevole rispetto ad oggi. Le vendite sono arrivate fino a 18 milioni di dollari al giorno, mentre adesso si attestano su 1,5/2,5 milioni di dollari ogni 24 ore.

Si ripete da tempo che gli sviluppatori di Pokemon Go dovrebbero lanciare una serie di iniziative per mantenere l'interesse sul gioco di realtà aumentata nel lungo periodo. I fan chiedono personaggi aggiuntivi ed eventi speciali. Altro elemento che potrebbe rifocalizzare le attenzioni sul gioco è la sua uscita nella versione per Apple Watch.

Niantic si appresta a far debuttare Pokemon Go in Corea del Sud, uno dei principali mercati per l'ecosistema smartphone, mentre sta valutando l'ingresso in Cina, anche se il governo locale inibisce il funzionamento di alcuni servizi Google cruciali per il gioco (altri dettagli qui).