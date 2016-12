Pokemon Go sbarca finalmente su Apple Watch

Come se per alcuni non fosse già un'ossessione Pokémon Go è diventato ancora più morboso, almeno per coloro che posseggono un Apple Watch. Annunciato lo scorso mese di settembre, il porting dell'applicazione per Apple Watch è adesso disponibile su App Store consentendo agli allenatori di Pokémon di ricevere le notifiche direttamente sull'orologio. Su Apple Watch naturalmente non verrà installato l'intero titolo, ma verranno offerte solo alcune sue feature tipiche.

L'app per il wearable si collega al videogioco installato sullo smartphone consentendo al giocatore di eseguire alcune operazioni essenziali senza avere la necessità di tirar fuori lo smartphone dalla tasca o dalla borsetta. Non sarà possibile, ad esempio, catturare i pokémon dal polso, ma si potrà raccogliere oggetti dai pokéstop o analizzare l'ambiente circostante per verificare la presenza di mostriciattoli nei paraggi. Per catturarli però bisognerà usare come di consueto lo smartphone.

Queste le feature dell'applicazione, secondo Niantic:

Registra ogni sessione di gioco come se fosse un esercizio, con il gameplay che viene conteggiato negli anelli delle attività personali

Invia notifiche sui pokémon vicini

Conta la distanza percorsa per la schiusa delle uova e la ricezione di caramelle del pokémon compagno

Invia notifiche sui pokéstop vicini, e consente di raccogliere gli oggetti

Invia notifiche quando le uova si schiudono e si ottengono medaglie

Pokémon Go ha avuto un considerevole declino nella popolarità nelle scorse settimane, ed è probabilmente con l'obiettivo di riconquistare i vecchi giocatori che Niantic ha rilasciato una serie di aggiornamenti. Quest'ultimo, con il supporto di Apple Watch, ne è un chiaro esempio insieme alle recenti novità introdotte, come gli eventi in-game, gli accordi con Starbucks e Sprint per pokéstop e palestre sponsorizzate, il rilascio in India e l'aggiunta di nuove creature.