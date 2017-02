Pokémon Go riprende a crescere dopo il rilascio delle creature di seconda generazione

Il gioco di realtà aumentata di Niantic basato su Google Maps è di nuovo in testa alla classifica delle app con i maggiori ricavi sugli App Store delle nazioni principali. Pokemon Go è in risalita anche su Google Play, il tutto grazie all'introduzione di 80 nuovi Pokemon di seconda generazione.

Prima dell'aggiornamento, Pokemon Go era relegato nella seconda parte della classifica delle 10 app più remunerative sia su App Store che su Google Play. La nuova crescita, dunque, evidenzia ancora una volta l'importanza degli aggiornamenti ai videogiochi di questa natura e del supporto prolungato nel tempo nei confronti delle loro community.

Nello specifico, Pokemon Go non si trovava in prima posizione nell'App Store statunitense dallo scorso 4 gennaio. Ma un andamento simile si riscontra per tutte le nazioni principali, ad eccezion fatta del Giappone. Qui chi ama giocare sullo smartphone sembra concentrarsi maggiormente su un altro gioco di successo appartenente all'universo Nintendo, Fire Emblem Heroes.