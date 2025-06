Nioh 3: sarà possibile combattere come un ninja, demo disponibile su PlayStation 5

In occasione dello State of Play di ieri, KOEI TECMO e Team Ninja hanno svelato Nioh 3, terzo capitolo della saga souls-like ambientata in un Giappone oscuro e maledetto durante il turbolento periodo Sengoku. Il gioco è previsto per il primo trimestre 2026, ma una demo sarà disponibile fino al 18 giugno in esclusiva per PlayStation 5 scaricabile direttamente dal PlayStation Store.

Nel nuovo capitolo della saga i giocatori vestiranno i panni di un giovane guerriero che lotta per diventare il nuovo Shogun. Come per i giochi precedenti, anche Nioh 3 si caratterizzerà per l'azione frenetica e i combattimenti contro creature mostruose come gli Yokai.

Tuttavia, introduce un'importante novità: la scelta dello stile di combattimento. In Nioh 3 i giocatori potranno scegliere tra Samurai e Ninja. Samurai rappresenta lo stile tradizionale di Nioh, anche se introduce il potenziamento delle arti marziali attraverso l'albero "Padronanza arti" e la possibilità di bloccare gli attacchi nemici all'ultimo secondo con "Deviazione".

Lo stile Ninja, invece, rappresenta una vera e propria novità per il gioco. È un'esperienza basata sulla strategia che consente di utilizzare alcune tecniche Ninjutsu come "Nebbia" che lascia un clone dopo aver attaccato o "Elusione" che consente di evitare per un soffio gli attacchi nemici.

Insieme ad attacchi aerei e schivate, Ninja consente di colpire i nemici anche fuori portata, mentre attraverso le tecniche di cui sopra è possibile scivolare alle spalle dell'avversario e attaccarlo da dietro. È interessante notare che i due stili di combattimento possono essere alternati senza soluzione di continuità. Nel medesimo scontro è possibile passare da uno stile all'altro o scegliere di utilizzarne uno soltanto, il che fornisce maggiore dinamismo e apre a nuove strategie di gioco.

Attraverso la demo disponibile su PlayStation 5, oltre all'editor del personaggio, è possibile avere un primo approccio con il nuovo sistema di combattimento provando entrambi gli stili. Inoltre, i giocatori che completeranno la prova, otterranno un elmo esclusivo da utilizzare nella versione completa del gioco.

Tuttavia, lo sviluppatore chiarisce che tanto il gioco quanto l'editor sono ancora in fase di sviluppo e, anzi, invita i giocatori a fornire un feedback sulla prova attraverso il sondaggio pubblicato sul sito ufficiale del gioco. Come accennato in apertura, Nioh 3 sarà disponibile entro il primo trimestre 2026 per PlayStation 5 e PC via Steam.