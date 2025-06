Il meglio dello State of Play, dal nuovo titolo di Suda51 alla collezione più completa di Mortal Kombat

Abbiamo raccolto i principali annunci fatti ieri allo State of Play di Sony che, in questo caso, si è concentrato per lo più sui titoli multipiattaforma. Tra le maggiori sorprese vi è il ritorno di Thief dopo oltre 10 anni e Romeo is a Dead Man, nuovo titolo di Suda51

Allo State of Play di Sony tenutosi ieri abbiamo assistito a diversi annunci, tra ritorni quasi scontati e alcune interessanti novità. Salvo qualche rara eccezione, l'evento si è concentrato per lo più sui titoli multipiattaforma che sbarcheranno su PlayStation nei prossimi mesi.

Innanzitutto, IO Interactive ha finalmente offerto un primo sguardo a 007: First Light, un titolo che ci farà vestire i panni di un giovane James Bond, dal servizio nella marina britannica fino all'addestramento nell'MI6 che lo trasformerà nel carismatico agente segreto che tutti conosciamo. Il gioco arriverà nel corso del 2026.

Un ritorno piuttosto inaspettato è stato quello di Thief. Dopo oltre 10 anni, lo stealth di Eidos Montreal si è presentato alla manifestazione con un titolo completamente nuovo, Thief VR: Legacy of Shadow. Come si può intuire dal titolo, sarà giocabile esclusivamente con un visore e farà capolino sugli scaffali entro quest'anno.

Non è mancato lo spazio per Konami che ha finalmente annunciato la data d'uscita di Silent Hill f, spin-off della saga horror che sarà disponibile dal 25 settembre di quest'anno e che, pur mantenendo fede all'esperienza dei capitoli precedenti, si concentrerà maggiormente sui combattimenti corpo a corpo.

KOEI TECMO, invece, ha svelato Nioh 3, un sequel della saga souls-like che calerà i giocatori nei panni di un giovane guerriero che aspira a diventare il prossimo Shogun durante il periodo Sengoku. Il gioco arriverà nel primo trimestre del 2026 e introdurrà gli stili di combattimento Samurai e Ninja.

Tra le sorprese vi è l'annuncio di una nuova collezione di Mortal Kombat, una raccolta che include in un unico pacchetto oltre 20 versioni del picchiaduro rilasciate tra gli anni '90 e 2000.

All'interno sono presenti i Mortal Kombat dal primo al quarto, i titoli rilasciati in esclusiva per Game Boy Advance e altri titoli che verranno svelati più avanti. Si tratta probabilmente della raccolta più completa proposta finora, realizzata da Digital Eclipse, studio specializzato nella preservazione dei videogiochi retrò.

Un piccolo spazio è stato concesso a Ghost of Yotei, atteso titolo di Sucker Punch e sequel di Ghost of Tsushima. Lo studio ha mostrato un trailer di pochi secondi piuttosto interessante. Nel filmato la protagonista sembra prepararsi all'attacco di un villaggio in lontananza, ma non sarà da sola. A quanto pare, all'interno del gioco, potremo avere un lupo come companion che ci assisterà durante gli assedi.

Infine, Suda51 ha alzato il velo sul suo prossimo, incredibilmente violento, titolo: Romero is a Dead Man. Nel gioco vestiremo i panni dell'agente dell'FBI Romeo Stargazer dopo essere stato trasformato in quello che sembra un cyborg.

Il filmato mostra combattimenti particolarmente cruenti sia con armi da fuoco che corpo a corpo, come spade e spadoni. Lo studio lo definisce come un gioco "di fantascienza ultraviolento". Al momento non abbiamo una finestra di lancio definita, ma il trailer rimanda a un generico 2026.