Silent Hill f: allo State of Play la data d'uscita e un nuovo trailer dell'horror psicologico

In occasione dello State of Play tenutosi ieri, Konami ha svelato finalmente la data d'uscita di Silent Hill f, spin-off dell'amato franchise horror psicologico. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store) a partire dal prossimo 25 settembre.

In Silent Hill f i giocatori vestiranno i panni di Shimuzu Hinako, una giovane studentessa delle superiori che dovrà lottare contro le pressanti aspettative della società giapponese degli anni '60. Nel frattempo, la sua cittadina natale Ebisugaoka verrà avvolta dalla nebbia e sottoposta a una profonda trasformazione.

Come di consueto, Silent Hill mescola le difficoltà della vita quotidiana con le battaglie interiori in un'ambientazione tetra e inquietante che vedrà la protagonista affrontare sfide ed enigmi che segneranno il suo destino. Tuttavia, il nuovo capitolo offrirà un gameplay leggermente diverso rispetto, ad esempio, al remake di Silent Hill 2 rilasciato lo scorso anno.

Silent Hill f si concentrerà molto di più sul combattimento corpo a corpo per uno stile di gioco orientato all'azione. Ovviamente non mancherà la parte esplorativa e investigativa, ma gli scontri saranno più frequenti. Un cambiamento che però, a giudicare dal nuovo trailer, non sembra stravolgere l'esperienza.

Il gioco è già disponibile per il preordine, sia in edizione fisica che digitale. Non mancano i bonus digitali per chi decide di preordinare il gioco, tuttavia, la Deluxe Edition con l'accesso anticipato di 48 ore è riservata solo al digital delivery. Chi invece opterà per la versione fisica potrà effettuare separatamente l'upgrade alla Deluxe Edition che, tra gli altri, include colonna sonora e artbook (ovviamente in formato digitale).