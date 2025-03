Silent Hill f si mostra in un nuovo trailer: arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Konami ha svelato i primi dettagli su Silent Hill f, nuovo gioco dell'iconico franchise ambientato nel Giappone degli anni Sessanta. Di questo titolo si è iniziato a parlare nel 2022.

"Questo nuovo agghiacciante capitolo immergerà i giocatori in un mondo inquietante e tormentato, dove orrore e tensione si intrecciano in un'esperienza narrativa indimenticabile che vi porterà a trovare bellezza nel terrore", spiega la software house.

La storia ci porta nella remota città montana di Ebisugaoka, dove l'adolescente Shimizu Hinako conduce una vita senza particolari problemi, fino a quando una fitta nebbia trasforma la sua casa, un tempo familiare, in un luogo desolato e terrificante.

Con la città apparentemente abbandonata e una minaccia sconosciuta e strisciante in agguato nella nebbia, Hinako deve sopravvivere facendosi strada tra i resti spettrali del suo passato, risolvendo intricati enigmi e combattendo entità mostruose.

Di fronte a decisioni impossibili, dovrà scegliere tra bellezza e follia, affrontando gli orrori che la attendono nella nebbia.

La trama di Silent Hill f è curata da Ryukishi07, famoso per Higurashi When They Cry e Umineko When They Cry. "Ancora oggi ricordo la sensazione del mio primo incontro con l'atmosfera soffocante e opprimente di Silent Hill. Non ha mai smesso di ossessionarmi e affascinarmi. È un onore trovarmi coinvolto in una serie a cui sono molto legato. Ho riversato tutti i miei sforzi in questa storia, tanto che non credo mi dispiacerebbe se fosse la mia ultima creazione".

"Per me, la serie Silent Hill è più di una semplice raccolta di storie, è un mezzo; un modo incredibile e fenomenale di esplorare e sperimentare il cuore e la mente di una persona. Spero che i giocatori la apprezzeranno allo stesso modo. Per tutti i nostri amici d'oltreoceano, spero che vi piacerà dare un'occhiata a come potrebbe essere Silent Hill se fosse ambientato in un posto un po' diverso, come il Giappone".

Al progetto partecipa la celebre illustratrice e designer di mostri kera, nota per il suo lavoro evocativo nei giochi di carte e nella progettazione di mostri. Profondamente ispirata da Silent Hill 2, kera ha lavorato per creare un'esperienza in grado di rendere onore al franchise e di portarlo, al contempo, verso una nuova direzione.

Il leggendario compositore Akira Yamaoka, figura determinante della serie per oltre 25 anni, torna a creare agghiaccianti paesaggi sonori in Silent Hill f. Ad accompagnare Akira Yamaoka, il noto compositore Kensuke Inage, responsabile delle musiche dell'Otherworld, per un contrasto unico tra i due mondi del titolo.

I giocatori possono aggiungere fin da ora Silent Hill f alle proprie wishlist sulle principali piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store.

I preordini fisici per PlayStation 5 e Xbox Series X|S saranno disponibili in EMEA presso rivenditori selezionati, e comprenderanno un'edizione limitata SteelBook.

Di seguito i requisiti minimi e consigliati per PC:

MINIMI (720p, 30 fps, impostazione Performance)

OS: Windows 11 x64

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti o AMD Radeon RX 5700

DirectX: Versione 12

Storage: 50 GB di spazio disponibile, SSD consigliato

CONSIGLIATI (1080p, 30 fps, Quality oppure 1080p, 60 fps, Performance / o fino al 4K con DLSS o tecnologie simili)