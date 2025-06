La saga di Thief ritorna con un nuovo gioco in Realtà Virtuale

Vertigo Games, insieme a Eidos-Montréal e Maze Theory, rilancia l’iconico universo di Thief in chiave VR. Legacy of Shadow arriverà nel 2025 su PS VR2, Meta Quest e PC VR, con un'esperienza stealth basata sul movimento fisico del giocatore e l'interazione tattile

L'ombra non è mai stata così concreta. Thief VR: Legacy of Shadow è il nuovo capitolo della celebre serie stealth e segna il debutto del franchise nella realtà virtuale. Presentato durante lo State of Play svoltosi nella giornata di ieri, il gioco sarà disponibile nel corso del 2025 su PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3, 3S e PC VR e costituirà un'esperienza interamente pensata per essere vissuta in prima persona, attraverso gesti fisici e interazione con l'ambiente.

Il giocatore veste i panni di Magpie, ladra cresciuta tra le insidie della Città, teatro di lotte di potere e misteri sotterranei. Il contesto urbano, controllato dal tirannico barone Ulysses Northcrest, è disegnato in perfetto stile steampunk e rappresenta un labirinto verticale di vicoli, tetti e passaggi nascosti, in modo da ricordare il level design dei primi capitoli della serie. La trama si sviluppa attorno alla scoperta di un antico manufatto, legato a una cospirazione che minaccia l’intero equilibrio della metropoli.

La componente ludica punta sul coinvolgimento fisico diretto: si può sgattaiolare dietro le guardie utilizzando il corpo reale, borseggiare usando entrambe le mani e scassinare serrature con un feedback tattile dettagliato. L'arco, strumento simbolo della serie, torna in una forma adattata alla VR con diverse tipologie di frecce, pensate per distrazione, neutralizzazione o eliminazione. Il design dei livelli privilegia approcci multipli e incoraggia stili di gioco diversi per ogni infiltrazione.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Vertigo Games, già responsabile di Arizona Sunshine e Metro Awakening, lo studio Eidos-Montréal e Maze Theory. L'obiettivo dichiarato dagli sviluppatori è trasformare il giocatore in un ladro, non solo nel ruolo ma nella fisicità e nei comportamenti. Da qui la scelta di un'interazione totale con l'ambiente, che sfrutta appieno le capacità delle piattaforme VR più recenti.

Thief VR: Legacy of Shadow è già presente nelle wishlist di PlayStation VR2, Meta Quest e Steam VR. Il ritorno della saga punta a ridefinire il concetto di furtività digitale e lo trasforma in una questione di sensi, riflessi e presenza.

La serie Thief ha esordito nel novembre 1998 con Thief: The Dark Project, sviluppato da Looking Glass Studios e pubblicato da Eidos Interactive . Questo titolo è considerato un pioniere nel genere stealth in prima persona in quanto ha introdotto meccaniche innovative che hanno influenzato profondamente il design dei videogiochi successivi. Tra le altre cose, Thief: The Dark Project è stato il primo gioco a utilizzare la luce e l'ombra come elementi fondamentali del gameplay stealth, dato che permetteva ai giocatori di nascondersi efficacemente nell'oscurità. Inoltre, ha introdotto l'uso avanzato del suono, dove i rumori prodotti dai passi del protagonista o da altri elementi ambientali influenzavano direttamente la reazione dei nemici.