IO Interactive ha svelato il suo nuovo gioco su 007 durante lo State of Play di Sony

Il gioco, previsto per il 2026, racconta l’origine dell’agente segreto più celebre del mondo in una nuova interpretazione firmata dagli autori di Hitman. Armi, stile e tensione si combinano in un'esperienza che punta a riscrivere le regole dell'universo Bond videoludico

Nessuno smoking impeccabile, niente Martini agitati né licenze per uccidere. 007: First Light riporta James Bond agli albori, molto prima del suo ingresso ufficiale nel programma Double-O. Lo fa attraverso un videogioco originale, annunciato da IO Interactive — lo studio danese noto per la serie Hitman — durante l'ultimo State of Play di Sony svoltosi ieri sera.

Il protagonista è un Bond di 26 anni, il quale fa parte dell'aeronautica navale britannica e si affaccia per la prima volta al mondo dello spionaggio. Non è ancora l'agente sofisticato e imperturbabile dei film, ma un uomo guidato dall'istinto, spesso impulsivo, che deve imparare a distinguere tra quando agire e quando sparire. Sarà il percorso attraverso i meandri dell'addestramento MI6, unito a doti innate e intuito acuto, a plasmare la futura icona dell'intelligence britannica.

First Light promette una narrazione svincolata dai copioni cinematografici e concepita come un racconto d'origine pensato esclusivamente per il videogioco. È lo stesso studio ad aver precisato che il progetto non sarà una trasposizione interattiva di un film esistente. L'obiettivo è costruire una trilogia capace di ampliare il mito di Bond a partire dalle sue fondamenta.

Dal trailer mostrato emergono tutti gli elementi classici dell'immaginario 007: auto eleganti, gadget sofisticati, atmosfere eleganti e pericolose, il tutto accompagnato da un tema musicale in linea con la tradizione della saga. Ma l'impostazione promette di avvicinarsi maggiormente al realismo tattico tipico dei titoli Hitman e così punterà su approcci multipli alle missioni, infiltrazioni, e uso dell'ambiente per manipolare nemici e situazioni.

IO Interactive approfondirà ulteriormente 007: First Light durante un evento dedicato fissato per il 6 giugno alle 18:00 PDT (le 2:00 del mattino del 7 giugno in Italia), occasione che potrebbe offrire un primo sguardo al gameplay e alle meccaniche che caratterizzeranno questa nuova interpretazione dell'agente segreto.

Il lancio di First Light è previsto per il 2026 su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S. Il gioco userà tecnologia Glacier della software house danese. Se l'approccio narrativo e strutturale sarà coerente con la visione dello studio, potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo videoludico per James Bond, con una formula capace di esplorare lati ancora inediti del personaggio.