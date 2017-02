Pokémon GO, 80 nuovi Pokemon con l'ultimo aggiornamento

Niantic, Inc. e The Pokémon Company International hanno annunciato che questa settimana altri 80 Pokémon inizieranno ad apparire in Pokémon GO. Si tratta di Pokémon originariamente scoperti nella regione di Johto all’interno di Pokémon Versione Oro e Pokémon Versione Argento, tra cui Chikorita, Cyndaquil e Totodile. Il nuovo aggiornamento offrirà inoltre alcune meccaniche inedite che gli Allenatori dovranno imparare a conoscere, inclusa una modalità d’incontro, nuovi strumenti evolutivi, due nuove bacche e la possibilità di personalizzare il proprio avatar con articoli d’abbigliamento e accessori.

“Oggi segna una data importantissima per Pokémon GO che ci vede dare il benvenuto a più Pokémon e sviluppare le meccaniche di incontro e cattura per una comunità globale di Allenatori appassionati di questo gioco,” ha dichiarato John Hanke, fondatore e amministratore delegato di Niantic, Inc. “Pokémon GO è un’esperienza dal vivo che continueremo a sostenere e sviluppare in modi sempre più nuovi e interessanti per anni a venire.”

“Con Pokémon GO, The Pokémon Company International si è sforzata di creare un gioco coinvolgente basato sull’idea di incontrare e catturare Pokémon nel mondo reale,” ha dichiarato J.C. Smith, Direttore del Consumer Marketing per The Pokémon Company International. “Che milioni di fan dei Pokémon di oggi e di ieri in giro per il mondo abbiano risposto in modo così forte è un fatto senza precedenti. Introdurre questi Pokémon, in questa modalità così nuova e coinvolgente di divertirsi con il marchio Pokémon, è il nostro modo per far sì che questa avventura non finisca mai”.

L’update permette ai giocatori di sfruttare questi strumenti per far evolvere i propri Pokémon in Pokémon scoperti originariamente nella regione di Johto. Inoltre, durante la cattura dei Pokémon, gli Allenatori potranno ora usare due bacche: la Baccabana, che rallenta i movimenti del Pokémon, e la Baccananas, che raddoppia la quantità di caramelle raccolte se il prossimo tentativo di cattura va a buon fine. Infine, gli Allenatori saranno anche in grado di personalizzare il loro avatar con una selezione di cappelli, magliette, pantaloni e altri articoli del tutto nuovi. Articoli aggiuntivi saranno inoltre presto disponibili per l’acquisto tramite app all’interno del negozio di Pokémon GO.

Qui di seguito potete consultare un trailer che riassume tutte le principali novità introdotte.