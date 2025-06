Nintendo Switch 2 debutta oggi nei negozi! Prezzo e dettagli

Dopo otto anni di attesa, Nintendo inaugura una nuova generazione di console con il lancio ufficiale di Nintendo Switch 2 (qui la nostra anteprima), disponibile da oggi nei negozi insieme a Mario Kart World, il capitolo più ambizioso della celebre saga di corse.

Nintendo Switch 2: la nuova era del gaming portatile è iniziata

Nintendo Switch 2 si presenta come un’evoluzione decisa rispetto al modello precedente. Il design resta fedele alla tradizione ibrida, ma introduce uno schermo LCD da 7,9 pollici in full HD a 1080p, più grande e luminoso, con supporto a 120Hz e HDR per immagini ancora più fluide e dettagliate. In modalità dock, la console raggiunge una risoluzione massima di 4K e 120Hz, sfruttando la tecnologia variable refresh rate per eliminare cali di frame e flickering.

Sotto la scocca della console c'è un nuovo processore abbinato a una GPU aggiornata, che garantisce performance superiori e una resa grafica all’altezza delle aspettative moderne. La memoria interna sale a 256 GB, otto volte quella della prima Switch, mentre i nuovi Joy-Con 2 si collegano magneticamente e introducono controlli in stile mouse, utilizzabili su superfici come tavoli o persino sui pantaloni nei giochi compatibili.

Funzioni social e online: GameChat e CameraPlay

La vera rivoluzione di Switch 2, però, è nella connettività. Grazie al microfono integrato e alla nuova funzione GameChat, fino a 12 giocatori possono dialogare in tempo reale durante le sessioni online, ricreando l’atmosfera di una partita in salotto anche a distanza. Non manca la possibilità di effettuare videochiamate fino a 4 persone tramite una telecamera USB-C compatibile, mentre la funzione CameraPlay permette di vedere i volti degli amici direttamente in-game, aggiungendo un livello di interazione mai visto prima su una console Nintendo.

Mario Kart World: il mondo diventa una pista

Il titolo di punta del lancio è senza dubbio Mario Kart World, che porta la serie verso nuovi orizzonti. Per la prima volta, i circuiti sono interconnessi in un’unica grande mappa esplorabile liberamente, con la possibilità di spostarsi da una gara all’altra guidando attraverso ambienti dinamici, dal giorno alla notte e con condizioni meteo variabili.

Le modalità di gioco includono il classico Gran Premio, la nuova Knockout Tour a eliminazione progressiva e una inedita Free Roam, che consente di esplorare, completare missioni e collezionare oggetti in totale libertà. Fino a 24 piloti possono sfidarsi contemporaneamente, record assoluto per la serie, con un roster che mescola personaggi storici e nuovi arrivi come Goomba, Spike e persino una mucca di Moo Moo Meadows.

Non mancano nuove meccaniche, come il Charge Jump per superare ostacoli e la funzione rewind per riprovare sezioni difficili, oltre a oggetti inediti come Coin Shell, Ice Flower e Hammer. Il multiplayer locale supporta fino a 4 giocatori in split-screen, mentre online si può gareggiare o esplorare con amici da tutto il mondo, sfruttando appieno GameChat e CameraPlay.

Lineup di lancio: grandi ritorni e nuove esperienze

Oltre a Mario Kart World, Switch 2 debutta con oltre 20 titoli tra produzioni Nintendo e giochi di partner internazionali. Tra i più attesi figurano Street Fighter 6, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Sid Meier’s Civilization VII, Sonic x Shadow Generations, Hogwarts Legacy, Split Fiction e Yakuza 0 Director’s Cut.

Non mancano le edizioni potenziate di classici come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ottimizzate per la nuova console e disponibili gratuitamente per chi possiede già la versione Switch. Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo possono inoltre accedere alla nuova app Nintendo GameCube – Nintendo Classics, che offre titoli storici come F-Zero GX e The Legend of Zelda: The Wind Waker in alta risoluzione.

Nintendo Switch 2 è disponibile in Italia a partire da 469,99 € per la versione standard e 509,99 € per il bundle con Mario Kart World.