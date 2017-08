Overwatch: record di giocatori attivi

Activision Blizzard ha pubblicato risultati finanziari migliori delle previsioni per quanto riguarda il secondo esercizio dell'anno fiscale 2017. Per quanto riguarda il periodo fiscale terminato lo scorso 30 giugno, infatti, il fatturato di Activision Blizzard è di 1,63 miliardi di dollari, con un incremento del 4% rispetto agli 1,57 miliardi dell'anno precedente. Se si considerano i soli settori digitali la crescita sale al 15%.

Il margine operativo GAAP è del 21%, mentre gli, un dato record, quest'ultimo, con un miglioramento addirittura del 60% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno fiscale.

Fra tutti i suoi giochi, Activision Blizzard conta 407 milioni di "Monthly Active Users (MAUs)B" all'interno di questo periodo fiscale. Con questa sigla Activision Blizzard individua "il numero di individui che hanno giocato un particolare gioco in un determinato mese" calcolato "sommando il numero totale di MAU in ciascuno dei mesi di un determinato periodo e dividendo per il numero di mesi del periodo" in modo che "un utente che nel periodo gioca a due titoli venga contato per due" e "un utente che gioca allo stesso titolo su due differenti piattaforme conti come singolo utente".

Il merito della crescita in termini di giocatori attivi è da attribuire principalmente a Blizzard, che fa segnare il record di 46 milioni MAUsB, con una crescita del 38% rispetto allo scorso anno. La community di Overwatch, in particolare, cresce a un ritmo superiore rispetto a 12 mesi fa grazie ai due eventi stagionali previsti nel trimestre. Anche per Overwatch si registra un record di MAUsB.

La Beta di Destiny 2, inoltre, ha avuto un numero di giocatori superiore rispetto alla Beta del primo Destiny, e lo stesso vale per i pre-order ricevuti fino a oggi. Il numero di MAUsB decresce invece per King, lo studio di Candy Crush Saga che Activision ha acquisito nel novembre del 2015, ma aumentano i guadagni per utente pagante.

Il tempo dedicato dai giocatori a World of Warcraft aumenta rispetto al 2016 e l'espansione Legion fa segnare migliori risultati rispetto alla precedente espansione. Il rilascio di Zombies Chronicles ha aumentato il numero di utenti di Call of Duty: Black Ops III, mentre Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è stato il gioco per console più venduto a giugno. Activision, inoltre, vedrà un momento molto importante il prossimo 3 novembre, giorno in cui è previsto il rilascio di Call of Duty: WWII. Altri dettagli sui risultati finanziari di Activision Blizzard si trovano qui.