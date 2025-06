Forza Horizon 5 arriva su PlayStation 5: annunciata la data di rilascio e la presenza del ray tracing

Forza Horizon 5 debutta su PlayStation 5 il 29 aprile, quando segnerà un altro passo nell'espansione dei titoli Microsoft su altre piattaforme. La versione PS5 includerà il supporto al DualSense, modalità grafiche differenziate e migliorie esclusive per PS5 Pro, tra cui riflessi ray tracing in tempo reale durante le gare. Il titolo sarà disponibile solo in formato digitale, con prezzi a partire da 69,99 euro

28 Febbraio 2025

