Electronic Arts avrebbe chiesto ai doppiatori di Apex Legends di cedere la loro voce all'IA

Stando a quanto riportato dalla doppiatrice francese Pascale Chemin, interprete tra gli alti di Wraith in Apex Legends, Electronic Arts avrebbe chiesto ai doppiatori l'autorizzazione all'utilizzo della loro voce per addestrare l'IA. A quanto pare, però, la richiesta è stata inserita come requisito indispensabile per continuare a lavorare.

In realtà, nel suo post, Chemin non cita mai né Electronic Arts né Apex Legends. Tuttavia, il riferimento a un gioco uscito da 6 anni - del quale fa parte del cast da altrettanto tempo - e la menzione di altri 31 VA (Voice Actor) lascia poco spazio all'immaginazione e appare quasi come una conferma.

"Prima ancora di essere convocata per una sessione di registrazione per un videogioco, lo studio ha inviato a me (e agli altri 31 VA del casting) una mail con un contratto di riservatezza e passaggio di consegne direttamente dall'editore. Dovevo accettare queste condizioni ancora prima di conoscere il lavoro" ha scritto Chemin in un post su Instagram.

Come accennato all'inizio, l'accordo prevedeva la concessione della propria voce per scopi di intelligenza artificiale. Probabilmente, come tentano di fare molti altri publisher, l'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale al posto dei doppiatori. Questo consente sessioni di registrazione della voce umana molto più brevi (ed economiche), per poi lasciare lo spazio all'IA di utilizzare quella voce con nuove frasi praticamente a costo zero. L'informazione sarebbe stata confermata anche da un legale specializzato nel settore audiovisivo.

"Senza alcuna esitazione, anche gli altri 31 VA si sono rifiutati di firmare questo allegato. Abbiamo scritto una lettera collettiva di rifiuto che abbiamo inviato all'editore e stiamo aspettando una risposta. Se non siamo uniti ora, in modo da inserire ufficialmente nei contratti una clausola che tuteli le nostre voci, e non solo per noi, ma per tutti gli studi di doppiaggio dei videogiochi, non ne otterremo mai una e ci dirigeremo verso un disastro".

Il post della Chemin si conclude con un'osservazione piuttosto demoralizzante che riflette il modo in cui le grandi organizzazioni, ma non solo loro, riescano a piegare i lavoratori ai loro interessi facendo leva semplicemente sulla necessità, sul bisogno di lavorare.

"Certo, rifiutarsi di lavorare al giorno d'oggi è assurdo. Per alcuni di noi (per molti) non c'è quasi lavoro, se non nessuno, e dobbiamo lottare con i soldi. Sì, uno stipendio sarebbe il benvenuto. Ma non ci viene chiesto semplicemente di lavorare. Ci viene chiesto di rinunciare alla nostra competenza per addestrare l'IA che un domani ci sostituirà. Ci viene chiesto di accettare qualcosa contro cui stiamo specificamente lottando. Ci viene chiesto di spararci sui piedi. Ci viene chiesto di supportare l'IA".