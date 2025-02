MSI Claw 8 AI+ ora disponibile su Amazon e offerte su ASUS ROG Ally e la precedente Claw

MSI Claw 8 AI+ è ora disponibile su Amazon. Il nuovo dispositivo, progettato per garantire un'esperienza di gioco ottimale anche in mobilità, si basa sul processore Intel Core Ultra 7 258V

La nuova MSI Claw 8 AI+ integra il recente processore Intel Core Ultra 7 258V e sfrutta la tecnologia Intel XeSS per un'elevata qualità di rendering e prestazioni avanzate. Grazie al display da 8 pollici e alla batteria da 80 Wh, offre un’esperienza fluida e senza compromessi. Disponibile su Amazon al prezzo minimo garantito .

MSI Claw 8 AI+ sfrutta la tecnologia Cooler Boost HyperFlow, un sistema a doppia ventola e doppio heat-pipe che dissipa efficacemente il calore, anche durante sessioni di gioco prolungate. Il processore Intel Core Ultra 7 di nuova generazione (serie 2) è pensato per ottimizzare l'efficienza energetica per prestazioni elevate con un consumo energetico basso, e con la tecnologia Intel XeSS offre un'esperienza di gioco superiore e supporta oltre 150 titoli AAA. Pur funzionando a 17 W per una maggiore durata della batteria, MSI Claw 8 AI+ fa comunque registrare prestazioni elevate nei picchi e nelle medie degli FPS.

La nuova console portatile di MSI vanta ben 32GB di RAM LPDDR5x, SSD da 1TB PCIe4 e supporto al WiFi7, con Windows 11 Home preinstallato. Troviamo un display da gioco da 8 pollici a 120 Hz, che grazie al profilo colore sRGB del 100% garantisce un'eccezionale riproduzione dei colori e un'azione fluida.

Il nuovo software MSI Center M offre un'interfaccia più intuitiva, rendendo più chiaro e facile per gli utenti navigare nei loro dispositivi portatili. Inoltre, con le sue doppie porte Thunderbolt 4, Claw 8 AI+ offre il supporto I/O più completo, rendendolo un perfetto Mini PC con funzionalità Copilot+ .

Ultimo ma non meno importante, grazie all'esclusivo App Player, MSI Claw 8 AI+ offre la più ampia libreria di giochi, che comprende sia titoli Windows che Android, per soddisfare le diverse preferenze dei giocatori. Qui la nostra prova.

Ecco qui le offerte se vi accontentate della precedente generazione. Vediamo quali sono le differenze principali tra MSI Claw e ASUS ROG Ally. MSI Claw utilizza un processore Intel Ultra 7 155H con 16 core, supportato da Intel XeSS per il miglioramento delle prestazioni grafiche tramite intelligenza artificiale. È progettata per eccellere in carichi pesanti e ha un TDP massimo di 45W, superiore alle rivali.

ASUS ROG Ally, invece, utilizza il SoC AMD Ryzen Z1 Extreme, un processore potente ma con un TDP massimo di 30W, che limita le prestazioni nei giochi più esigenti rispetto al Claw. Tuttavia, offre comunque prestazioni fluide per titoli moderni, grazie alla GPU RDNA 3 integrata.

ROG Ally ha un display da 7" FHD a 120Hz, che garantisce un buon equilibrio tra qualità visiva e durata della batteria, mentre MSI Claw, con uno schermo da 7" FHD, punta su efficienza e portabilità, sacrificando in parte il refresh rate rispetto alla rivale (si ferma a 120 Hz).

Per quanto riguarda l'autonomia, Claw utilizza una batteria da 53Wh e un display meno energivoro, ma il maggiore TDP incide molto sulla durata, mentre su ROG Ally troviamo una soluzione da 40 Wh.

Entrambe sono dotate di 16 GB di RAM e di SSD da 512 GB, con supporto al Wi-Fi 7 nel caso della soluzione MSI e al Wi-Fi 6E per la ASUS ROG. La peculiarità di questi sistemi è la capacità di essere basati su Windows 11, che eseguono come farebbe un sistema Desktop, con la preziosità di poter disporre del sistema operativo completo in un dispositivo che può essere facilmente riposto in tasca.