NVIDIA DLSS 4 e Intel XeSS 1.3 arrivano nei motori grafici Unreal Engine 5 e Unity

Gli sviluppatori di Unreal Engine 5 possono ora integrare il DLSS 4 all'interno dei loro giochi in maniera più semplice grazie alla disponibilità di un nuovo plugin. Lo stesso può dirsi per Intel XeSS 1.3 nel motore Unity

Il plugin DLSS per Unreal Engine 5 è disponibile per le versioni del motore che vanno dalla 5.2 alla 5.5. Gli sviluppatori possono così implementare nei loro giochi con più facilità le tecnologie di DLSS 4 come Multi Frame Generation, Ray Reconstruction, Super Resolution, DLAA, Reflex Low Latency e NVIDIA Image Scaling.

Una notizia simile arriva anche da Intel e Unity, con il plugin ufficiale per il noto motore grafico per la gestione di Intel XeSS 1.3. Gli sviluppatori in entrambi i casi possono così rendere pronti i rispettivi titoli al lancio delle nuove GPU di NVIDIA, mentre Intel non ha ancora chiarito quale sarà il futuro per il brand Arc.

NVIDIA DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling 4) e Intel XeSS 1.3 (Xe Super Sampling) sono tecnologie di upscaling basate sull'intelligenza artificiale che mirano a migliorare le prestazioni dei giochi senza compromettere troppo la qualità visiva. Entrambe sfruttano il potenziale delle GPU moderne per offrire esperienze di gioco più fluide e dettagliate, specialmente su hardware con risorse limitate.

Sono tecnologie importanti perché permettono ai giocatori, anche quelli dotati di hardware meno potente, di godersi le esperienze visive fluide e di alta qualità senza dover investire in GPU estremamente costose. Inoltre, queste tecnologie contribuiscono a rendere più accessibili i giochi a risoluzioni elevate e quelli che usano in maniera estesa tecnologie come ray tracing. Con il miglioramento delle performance e la possibilità di raggiungere risoluzioni superiori, DLSS e XeSS stanno cambiando il modo di intendere le prestazioni erogate dalle schede video e modificando lo scenario dei rapporti di forza tra brand nel settore.