Sony abbassa il prezzo di PlayStation VR2: taglio di 150 euro da marzo

Sony ha ufficializzato una riduzione di prezzo per PlayStation VR2, che a partire da marzo sarà disponibile a 449,99 euro in Europa, con un calo di 150 euro rispetto al costo di lancio. Anche il bundle con Horizon: Call of the Mountain beneficerà del prezzo ribassato

Sony PlayStation VR2 a 449,99€ da marzo. È la notizia diffusa sul PlayStation Blog dal produttore giapponese, che applicherà quindi una riduzione di prezzo di 150€ rispetto al lancio del visore di Realtà Virtuale per le console PlayStation e ora compatibile anche con il PC.

Introdotto nel 2023, il visore VR di Sony si basa su caratteristiche tecniche avanzate come il tracciamento oculare, schermi OLED con risoluzione 4K HDR e feedback aptico nei controller Sense. Recentemente è stata aggiunta la compatibilità con PC tramite un adattatore dedicato, il che ha ampliato le possibilità di utilizzo al di fuori dell’ecosistema PlayStation 5.

Sony non ha motivato ufficialmente la decisione di ridurre il prezzo, ma ha posto l’accento su alcune delle novità disponibili e in arrivo per la piattaforma, tra cui Alien: Rogue Incursion e Dreams of Another. Quasi sicuramente, però, le difficoltà nel vendere in volumi il dispositivo hanno giocato un ruolo nella decisione del produttore giapponese.

Un recente aggiornamento ha introdotto il tracciamento del movimento delle mani a bassa latenza e migliorato ulteriormente l’esperienza d’uso. Il ribasso, quindi, potrebbe rappresentare un’opportunità per chi desidera accedere alla Realtà Virtuale su console e su PC con un prodotto dalle specifiche elevate, ora a un costo più contenuto.