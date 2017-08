Overwatch: un visore di Widowmaker molto particolare per una cosplayer

Iniziamo con le "presentazioni": Widowmaker è uno dei personaggi più iconici di Overwatch, la cecchina per eccellenza dello shooter multiplayer di Blizzard. Lucy Lane, invece, è una delle più famose cosplayer italiane, come potete verificare voi stessi dalla sua pagina Facebook. Alessandro Di Cesare è uno studente in Ingegneria Informatica all'Alma Mater di Bologna, e anche lui è un cosplayer con tanto di pagina Facebook. Alessandro ha aiutato Lucy Lane a realizzare un visore decisamente ben rifinito per completare il costume di Widowmaker.

"Sono partito dal visore non motorizzato che mi ha dato la mia amica Lucy Lane e da lì ho aggiunto tutta la motorizzazione e l'elettronica", ci ha detto Alessandro. "Poi dopo alcune calibrazioni offline (ovviamente non è sempre precisissimo ma ci sto lavorando), ho programmato la scheda elettronica per muovere i motori e accendere i LED".

La base di questo visore è stata realizzata con una Stampante 3D ed è stata acquistata su eBay. "Ma per future commissioni stamperò io stesso", aggiunge Alex. Il visore si apre e si chiude attraverso un pulsante posto di lato e ha un filo che arriva fino alla scheda elettronica. "Già ho in mente upgrade e migliorie per ridurre l'ingombro dei cavi", conclude Alex.

Overwatch è uno dei giochi che meglio si adatta al mondo dei cosplayer, come abbiamo già verificato nell'articolo che trovate al link precedente. I costumi diventano sempre più precisi rispetto ai personaggi originali, come dimostra ancora una volta il visore di Lucy Lane e Alex, in un mondo che attira sempre più appassionati e che è al centro di svariati eventi ormai di risonanza internazionale.