Otoy vuole usare la blockchain per creare una rete di calcolo distribuito basata sulle GPU

Jules Urbach è il visionario CEO di Otoy, la compagnia conosciuta per il suo motore di rendering Octane Renderer, che Hardware Upgrade ha invervistato in una precedente occasione. L'ultima idea di Urbach, da lui stesso dettagliata nel filmato riportato in questa pagina, riguarda una rete di calcolo distribuito basata sui tempi di inattività delle GPU che si trovano nelle case dei giocatori. Un'iniziativa di calcolo distribuito non troppo dissimile dalle famose Folding@home o SETI@home se non per il fatto di essere basata sulla blockchain degli Ethereum, ovvero la struttura di validazione delle criptovalute che tanto successo stanno riscuotendo nel recente periodo.

Il segreto dell'idea di Urbach riguarda la ICO (Initial Coin Offering), ovvero la strategia di finanziamento delle recenti criptovalute o offerta iniziale di una nuova moneta. Si parla della variante della IPO con cui le aziende avviano la propria quotazione in Borsa in chiave criptovaluta e senza regolamentazione, il che consente di tagliare i costi burocratici.

In pratica, in cambio della promessa che la criptovaluta acquisirà valore in un momento successivo, si chiede al pubblico l'acquisizione dei primi token della nuova moneta attraverso altre criptovalute o denaro reale. Otoy punta a raccogliere in questo modo 134 milioni di dollari per finanziare il suo progetto, ovvero gestire i costi relativi a gestione, manutenzione e scaling del network, commercializzazione delle applicazioni, servizi di terze parti, supporto del team di sviluppo dedicato alla piattaforma.

Gli investitori vengono ricompensati con quelli che Urbach definisce Render Token (RNDR) che si può decidere di spendere per acquistare lavoro di rendering sulla rete o scambiarli con altre valute. I Token potrebbero rivelarsi molto utili per tutti quegli artisti che hanno bisogno di potenza di calcolo per elaborare il proprio progetto in grafica computerizzata e che non hanno le risorse di una Pixar.

Si tratta di un progetto di democratizzazione del rendering strutturato intorno alla volontà dei proprietari di GPU di mettere a disposizione parte della capacità di calcolo del proprio sistema, in cambio ovviamente della nuova criptovaluta. Secondo Otoy, a ogni transazione sulla blockchain da validare, questo tipo di mining genera valore di gran lunga superiore rispetto a quello tradizionale perché si concretizza in immagini grafiche elaborate.

Questo metodo è stato congegnato da Urbach e da Otoy per contenere il costo di rendering dei cosiddetti Light-field, ovvero il metodo su cui sono basate le recenti tecniche di rendering di questa giovane compagnia. Si tratta di rappresentazioni volumetriche di una scena che racchiudono il calcolo di ogni possibile inquadratura e che sono pensate per garantire una qualità grafica di livello cinematografico. E' un concetto molto simile a quello dei Voxel, che potrà essere sfruttato soprattutto per le applicazioni di realtà virtuale e realtà aumentata del futuro. Ne abbiamo già parlato qui.

Per ulteriori dettagli sui Render Token, la documentazione tecnica e le modalità di partecipazione vi rimandiamo invece al sito ufficiale.

