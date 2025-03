Skate: il gioco non ha ancora una data d'uscita, ma le microtransazioni sono già disponibili

Full Circle ha rilasciato un importante aggiornamento per il playtest di Skate, il free-to-play in uscita quest'anno. L'update aggiunge l'accesso alla microtransazioni e allo store digitale che pare sarà una delle principali attrattive del gioco

Skate, il nuovo titolo di skateboarding pubblicato da Electronic Arts e sviluppato da Full Circle, non ha ancora una data d'uscita esatta. Tuttavia, la versione alpha ha reso già da ora disponibili le microtransazioni. Sì, i giocatori possono già investire denaro reale per l'acquisto dei cosmetici.

A differenza dei capitoli che lo hanno preceduto, il nuovo Skate sarà rilasciato come free-to-play. È più che comprensibile che il gioco conti sulle microtransazione per fornire supporto e garantire un profitto al publisher. Tuttavia, tendenzialmente, le versioni alpha e beta si concentrano sulla correzione dei bug e ottimizzazioni varie.

Nel caso di Skate, pare che la priorità sia offrire "un'esperienza positiva quando [i giocatori] acquistano gli oggetti dal negozio di Skate". In buona sostanza, sembra che il gioco troverà nello store in game una delle sue principali attrattive – probabilmente attraverso la collaborazione con noti marchi di abbigliamento.

"Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi all'Early Access, abbiamo abilitato la possibilità di acquistare e spendere la valuta virtuale (San Van Bucks) nel nostro playtest in Closed Alpha. Il vostro feedback sarà molto importante per offrire una grande esperienza già dall'accesso anticipato".

Per quanto riguarda i progressi raggiunti durante il playtest, questi saranno completamente azzerati al rilascio ufficiale del gioco. Gli acquisti effettuati con i San Van Bucks saranno riconvertiti in valuta di gioco da spendere in seguito all'uscita.