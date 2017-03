Nintendo Switch, previste consegne per 20 milioni di unità nel primo anno

Nintendo stima di consegnare ai rivenditori 20 milioni di unità nel primo anno di commercializzazione della nuova console ibrida Nintendo Switch. La notizia proviene da fonti vicine agli stabilimenti di produzione in Taiwan, che saranno responsabili di circa la metà della produzione delle componenti alla base di questi esemplari.

Nintendo ha rilasciato Switch nei primi giorni di marzo e nella prima settimana di commercializzazione ha subito venduto oltre un milione di unità. Il presidente del gruppo, Kimishima Tatsumi, ha recentemente dichiarato che le vendite complessive di Switch a fine ciclo vitale potrebbero raggiungere il traguardo delle 110 milioni di unità, come abbiamo già visto qui.

La produzione di Nintendo Switch è gestita in larga parte da Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) che costruisce le unità della nuova console nello stabilimento cinese di Shandong. Altre parti minori della console sono realizzate negli stabilimenti giapponesi di Misumi Electronics e Hosiden, mentre i produttori taiwanesi Advanced Semiconductor Engineering (ASE), Jentech, Delta Electronics, Nanya PCB e Foxlink si occupano della produzione di componenti secondarie della console.

Nel 2017 ci sarà un altro importante evento nel segmento console, ovvero il debutto della nuova Xbox conosciuta finora con il nome in codice di Project Scorpio. Questa console dovrebbe essere rivelata all'E3 che si svolgerà a giugno e raggiungere i negozi nella stagione natalizia. Verrà assemblata da Pegatron Technology e Flextronics, e potrebbe costituire un importante fattore di fatturato per Pegatron nella seconda parte dell'anno. Pegatron ha già ricevuto ordinativi per la produzione del nuovo iPhone, del nuovo Microsoft Surface e del computer di bordo della Tesla Model 3. Dispositivi a cui si sommerà, appunto, Project Scorpio.