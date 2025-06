Meta Quest 3S a 299: la Realtà Virtuale non ha mai avuto un prezzo così basso

Meta Quest 3S scende per la prima volta sotto i 300 euro su Amazon, con gioco incluso e 3 mesi di abbonamento gratuito a Meta Quest+. Un'occasione imperdibile per chi vuole entrare nel mondo della VR e della realtà mista senza spendere troppo

In collaborazione con Amazon

Lanciato come alternativa più accessibile al Meta Quest 3, il modello 3S conserva molte delle caratteristiche essenziali dell'esperienza VR firmata Meta. La risoluzione rimane elevata (1832 x 1920 pixel per occhio), il funzionamento è completamente wireless e la compatibilità con la realtà mista è pienamente supportata. Il visore integra 8 GB di RAM e un design rivisto per offrire comfort durante sessioni prolungate, nonostante l'adozione delle più economiche lenti Fresnel.

La versione da 256 GB è anch’essa in promozione, con un prezzo ridotto a 389€ contro i 299€ della 128 GB, ideale per chi necessita di maggiore spazio di archiviazione per giochi e contenuti multimediali.

Per chi cerca un'esperienza ancora più avanzata, Meta Quest 3 resta il modello di riferimento, con una risoluzione 4K per occhio, lenti pancake e prestazioni raddoppiate rispetto al Quest 2. Tuttavia, con il taglio di prezzo del Quest 3S, Meta rende la realtà virtuale accessibile a un pubblico più ampio, senza rinunciare alla qualità dell’esperienza immersiva.

L'offerta su Amazon rappresenta una delle opportunità più interessanti del momento per entrare nel mondo VR a un costo contenuto, con un pacchetto completo e pronto all’uso.