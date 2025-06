Lo schermo di Nintendo Switch 2 è praticamente indistruttibile: ecco come reagisce alle martellate

Quando si parla di durabilità e resistenza dei dispositivi elettronici, Jerry Rig Everything è indubbiamente un punto di riferimento. Nel suo ultimo video, in cui effettua il teardown (lo smontaggio completo) della Nintendo Switch 2, Jerry ha mostrato l'incredibile durabilità dello schermo.

Come molti sapranno, il display della nuova console ibrida di Nintendo ha una pellicola preapplicata anche piuttosto ostica da rimuovere. Questa, in effetti, si graffia o segna piuttosto facilmente, ma serve a proteggere tanto il vetro sintetico sottostante che la salute dei più piccoli.

Come si evince facilmente dal filmato, la rimozione della pellicola non comporta alcun danno funzionale: il display continua a funzionare perfettamente senza problemi di sorta. Tuttavia, in caso di danni, lo strato rigido tende a frantumarsi in schegge che potrebbero essere pericolose per la salute dei bambini.

È qui che interviene la pellicola, visibilmente anche molto spessa che, grazie a uno strato siliconico, non solo riduce l'entità degli impatti, ma in caso di danni allo strato sottostante impedisce alle piccole parti di disperdersi.

In ogni caso, rimossa la pellicola in barba ai suggerimenti di Nintendo, lo youtuber ha tirato qualche decina di martellate con una chiave a becco di pappagallo per testare la resistenza del "vetro" vero e proprio. Dopo quattro serie di colpi, anche piuttosto decisi, la console ne è uscita praticamente illesa – salvo i Joy-Con che di tanto in tanto saltavano via.

Solo dopo, con qualche colpo deciso e ben assestato, il vetro sintetico ha deciso di spaccarsi. Sorprendentemente, però, nonostante gli impatti si riflettano chiaramente sui cristalli dello schermo LCD, non hanno danneggiato il display vero e proprio che ha continuato a funzionare normalmente.

In conclusione, nonostante l'assenza di materiali di particolare pregio, la Nintendo Switch 2 presenta uno dei display più resistenti mai visti su un dispositivo mobile (seppur particolarmente soggetto ai graffi, sia con che senza pellicola). A fronte di ciò, è inevitabile fare i complimenti al produttore giapponese per il progetto che unisce resistenza, chiarezza delle immagini e protezione per i più piccoli.

Nel frattempo, se proprio la sensazione della pellicola non dovesse piacervi e, soprattutto, non volete rischiare graffi o insenature, nulla impedisce di applicare una protezione in vetro temperato che restituisce la sensazione di un vero e proprio vetro, ma con l'aggiunta di tutta la sicurezza e resistenza studiata da Nintendo.