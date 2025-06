Il miglior videogioco italiano del 2025? Non è quello che ti aspetti (o forse sì)!

Si è tenuta a Firenze la tredicesima edizione degli Italian Video Game Awards, l'evento che celebra i migliori videogiochi italiani. Premi assegnati a titoli innovativi come A Quiet Place: The Road Ahead ed Enotria: The Last Song, con riconoscimenti anche a nuove realtà emergenti e professionisti del settore.

Si è svolta a Firenze, nell'ambito del First Playable, la cerimonia degli Italian Video Game Awards 2025, uno degli appuntamenti più importanti per il settore videoludico nazionale. La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, ha premiato i migliori videogiochi italiani pubblicati nell'ultimo anno, insieme a studi di sviluppo e figure professionali di spicco dell'industria.

Il premio più ambito, Best Italian Game, è stato assegnato a A Quiet Place: The Road Ahead, prodotto da Stormind Games. Il titolo, basato sull'omonimo franchise cinematografico horror, introduce una nuova protagonista, Alex, e un gameplay immersivo che integra l'uso del microfono per aumentare il coinvolgimento. Il gioco è disponibile per PC e console di nuova generazione.

Stormind Games ha ottenuto anche il riconoscimento come Outstanding Italian Company, in virtù non solo della qualità delle sue produzioni, ma anche per la collaborazione con Hangar 13 e 2K Games nello sviluppo del prossimo Mafia: Terra Madre, ambientato nella Sicilia del primo Novecento.

Tra i protagonisti della serata anche Enotria: The Last Song di Jyamma Games, che ha ricevuto due premi: Outstanding Art, grazie all'estetica ispirata ai borghi italiani e alla Commedia dell'Arte, e il Community Spotlight Award, assegnato dalla community degli sviluppatori. Il titolo ha saputo conquistare pubblico e critica per la sua proposta originale all'interno del genere soulslike.

Il premio come Outstanding Experience è andato a While We Wait Here, sviluppato da Bad Vices Games. L'opera, ambientata in una caffetteria americana alla vigilia dell'apocalisse, propone un'esperienza narrativa intensa e interattiva, in cui le decisioni del giocatore determinano finali differenti.

Il Best Italian Debut Game è stato assegnato a Gambit Shifter, creato da Volcanite Games, giovane studio torinese fondato nel 2023. Il gioco, ispirato al mondo degli scacchi, reinventa il genere puzzle con originalità e si è già fatto notare su PC e mobile.

Infine, il premio per la Outstanding Individual Contribution è stato conferito a Marco A. Minoli, direttore marketing della casa di sviluppo Slitherine, specializzata in giochi di strategia e punto di riferimento per il genere a livello europeo.

Durante la serata sono stati annunciati anche i vincitori dell'Italian Game 2025, concorso promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il supporto di Invitalia e Cyber 4.0, rivolto a studenti e studentesse. Il primo premio è andato a 2 Hardware con il progetto Frame by Frame, seguito da La banda del For Each con Olivae e Dreamscape con Custode del Tempo.