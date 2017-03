Nintendo Switch potrebbe superare Wii nelle vendite, secondo GameStop

Nintendo Switch meglio di Wii, una delle console di maggior successo di sempre, nella fase di lancio, con la possibilità di prolungare il trend anche nei periodi successivi. Lo rivela GameStop, secondo cui Switch ha la possibilità di mantenersi davanti a Wii anche alla fine del suo ciclo vitale.

"Le vendite iniziali sono state fenomenali e questo dà a Switch l'opportunità di eclissare Wii alla fine del ciclo vitale", ha detto Eric Bright, senior director del merchandising per GameStop, a Game Rent. "Non possiamo dare numeri precisi, ma stiamo verificando uno dei migliori attach rate di sempre per quanto riguarda il software e gli accessori".

Naturalmente si tratta di un obiettivo molto ambizioso, se si considera che Wii ha venduto oltre 100 milioni di unità, mentre la stima sulle vendite per Switch da parte della stessa Nintendo si ferma a 40 milioni di unità nei prossimi 4 anni. Secondo recenti report, però, Nintendo avrebbe raddoppiato il ritmo della produzione di Switch fino a 16 milioni di unità per l'anno fiscale che partirà l'1 aprile.

Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha detto che nei primi due giorni di commercializzazione Switch ha venduto più di qualsiasi altra console mai prodotta da Nintendo. Non ci sono ancora cifre precise, ma si stima che le unità vendute nelle prime due settimane ammontino a 1,5 milioni.

Le vendite sono ovviamente trainate da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che sta ricevendo valutazioni sensazionali da parte della stampa del settore. Si prevede che anche Mario Kart 8 Deluxe sarà un buon traino, principalmente per la sua spiccata vocazione multiplayer, in attesa dell'uscita di Super Mario Odyssey prevista per la seconda parte dell'anno.