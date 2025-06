Gratis su Android arriva aPS3e, primo emulatore nativo per giochi PlayStation 3 su Play Store

Disponibile su Google Play Store, aPS3e è il primo emulatore nativo per PlayStation 3 su Android. L'app consente l'esecuzione di alcuni giochi PS3 su smartphone, ma è ancora in fase di sviluppo e richiede dispositivi con hardware di fascia alta

aPS3e ha fatto il suo ingresso ufficiale sul Google Play Store. Si tratta del primo emulatore nativo della console PlayStation 3 su dispositivi Android. Lo sviluppatore, al momento non noto al grande pubblico, ha reso disponibile gratuitamente l'applicazione, che nel momento in cui scriviamo ha superato le 50.000 installazioni. Il download è disponibile a questo indirizzo.

Il progetto è pensato per smartphone Android dotati dei processori più recenti e almeno 12 GB di RAM. Si tratta di un requisito impegnativo, ma necessario per tentare di eseguire titoli PS3, una piattaforma storicamente complessa da emulare per via della sua architettura. L'interfaccia dell'app include comandi a schermo, anche se è disponibile il supporto a determinati controller Bluetooth.

aPS3e è ancora in fase di sviluppo attivo, e l'autore avvisa apertamente che l'esecuzione dei giochi può essere instabile: crash, bug e frame rate irregolari sono ancora frequenti. Chi desidera contribuire al progetto può scegliere la versione a pagamento da 5,49 euro (scaricabile qui), proposta come forma di sostegno al lavoro del team.

Il codice sorgente dell'app è stato pubblicato su GitHub, dopo che alcuni utenti avevano sollevato dubbi sull'utilizzo di componenti presi da altri progetti open source nel campo dell'emulazione PS3. L'apertura del codice ha contribuito a placare le critiche e rende ora possibile il contributo da parte della community.

Pur non essendo l'unico tentativo di portare i giochi PS3 su Android, aPS3e è il primo ad approdare ufficialmente sullo store di Google. Una novità importante per chi segue da vicino lo sviluppo dell'emulazione su piattaforme mobili.