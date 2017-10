Mass Effect Andromeda arriva su EA Access e Origin Access

EA Access e Origin Access sono i servizi di Electronic Arts rivolti rispettivamente a Xbox One e a PC. L'abbonamento ha un costo di circa 4 Euro al mese e consente non solo di iniziare a giocare alcuni titoli attesi con qualche giorno di anticipo rispetto al day one ma anche di fare l'accesso in maniera illimitata senza costi aggiuntivi a qualche gioco del recente passato. Ad esempio, gli abbonati giocheranno Need for Speed Payback e Star Wars Battlefront II prima dei rispettivi giorni di uscita, ovvero 10 e 17 novembre.

I dettagli su Mass Effect Andromeda si trovano nella recensione

Faranno parte di EA Access, inoltre,, con effetto entro dicembre 2017. Questo vuol dire che fin quando gli utenti continueranno a pagare l'abbonamento potranno giocare senza limiti l'action rpg di BioWare, che normalmente sullo store di Origin ha un costo di circa 40 Euro. L'offerta è valida sia su Windows che su Xbox One.

Non si tratta di un'offerta da poco perché Mass Effect Andromeda è uscito da meno di un anno. In passato tramite EA Access sono stati resi disponibili altri titoli relativamente recenti come Battlefield 1, Titanfall 2 e Fifa 17, ma Mass Effect Andromeda è sicuramente gioco di altra portata e che ha richiesto ingenti investimenti.

Può essere dunque letto anche come segnale di insoddisfazione rispetto alle aspettative che c'erano inizialmente su questo mastodontico gioco. Proprio in tale direzione va segnalato anche il recente addio di Mike Laidlaw (da non confondersi con lo sceneggiatore di Half-Life, Mark Laidlaw), direttore creativo della serie Dragon Age, a BioWare. La sua partenza segue di tre mesi quella di Aaryn Flynn e il ritorno di Casey Hudson, per una BioWare che in vista della conclusione dei lavori su Anthem si presenta molto differente rispetto a quella che ha creato Andromeda.