Casey Hudson torna in BioWare come GM

Aaryn Flynn ha annunciato di voler lasciare BioWare con un post e la sua separazione dal team di Dragon Age e di Mass Effect sarà effettiva entro la fine del mese. A prendere il suo posto come General Manager di BioWare troviamo una vecchia conoscenza, quel Casey Hudson che lasciava la compagnia tre anni fa e che è stato uno dei responsabili principali dell'originale trilogia di Mass Effect.

La principale sfida per Hudson riguarderà ovviamente lo sviluppo del nuovo Anthem.

"Quasi venti anni fa inoltrato la mia candidatura come artista tecnico presso una società di videogiochi con sede a Edmonton", ha scritto Hudson. "Avevo appena finito l'Unviersità e non sapevo proprio cosa aspettarmi. È stato solamente l'inizio di una carriera piena si soddisfazioni e di progetti che non avrei potuto neanche sognare. Quindi, l'addio a BioWare tre anni fa è stata la decisione più difficile della mia carriera. Avevo bisogno di tempo e di cambiare, di essere coinvolto nello sviluppo delle tecnologie emergenti".

"Gli ultimi anni per me hanno rappresentato un grosso cambiamento: ho avuto tempo di riflettere su ciò che voglio fare e lavorare su tecnologie a livello di piattaforma. Adesso sono entusiasta di tornare a dirigere BioWare, uno studio che considero come casa mia".

"Vorrei anche augurare al mio buon amico Aaryn Flynn il meglio. Ho lavorato con lui dai tempi di Star Wars: Knights of the Old Republic fino alle fondamenta di Anthem. Abbiamo affrontato insieme molte cose e tutti qui in BioWare sentiranno la sua mancanza".

"Penso di poter parlare a nome di tutti coloro che hanno lavorato con Aaryn e a nome dei nostri fan: grazie per tutto. BioWare continua a mantenere una magia speciale, perché è basata su persone profondamente talentuose e su un'energia creativa ispiratrice. Quando guardo ai sorprendenti progressi fatti da Aaryn e dalla sua squadra con Anthem, e con gli altri progetti, credo proprio che i giorni migliori per BioWare debbano ancora arrivare".