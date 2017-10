John Carmack: i dispositivi mobile non saranno mai potenti come PC

E' noto, la realtà virtuale sta particolarmente a cuore a John Carmack, dopo il suo passaggio da id Software a Oculus VR. Intervenendo all'Oculus Connect ha ribadito come, nonostante il crescente interesse verso il mobile e la continua e apparentemente inarrestabile crescita del settore, "i dispositivi mobile non saranno mai potenti come PC".

Durante l'evento Carmack è tornato su un argomento che aveva già anticipato in precedenti occasioni: secondo lui, gli sviluppatori non stanno facendo un buon lavoro con la realtà virtuale. L'industria dei contenuti per la VR è pigra e sembra in attesa di hardware più potenti, seppure il segmento mainstream non si basi su componenti hardware particolarmente performanti.

"Preferirei avere software magico piuttosto che hardware magico", ha dichiarato Carmack, attaccando quegli sviluppatori che attendono costantemente le nuove soluzioni NVIDIA e AMD piuttosto che cercare di ottimizzare i loro giochi per l'hardware meno potente.

Secondo Carmack, se si vuole che la realtà virtuale diventi mainstream è necessario che gli sviluppatori si concentrino sui dispositivi mobile e, in particolare, sugli smartphone. A causa delle ridotte capacità computazionali di questi dispositivi, devono però ottimizzare maggiormente i giochi. Il mobile in questo momento è il settore dove il resto dell'industria si sta focalizzando.

"Il fatto che lo smartphone non ha la capacità di calcolo di un PC obbliga gli sviluppatori di giochi mobile a essere ottimi programmatori e, se non hanno le competenze necessarie, devono acquisirle", ha detto Carmack. Secondoil guru tecnico, sebbene il PC rimarrà sempre la piattaforma di gioco dominante è sempre più importante che i nuovi sviluppatori si dedichino al mobile, proprio perché il pubblico di massa tende a concentrarsi in questo settore.