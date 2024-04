Alien Rogue Incursion: la saga di fantascienza approda nella Realtà Virtuale

Survios è una software house con esperienza nei giochi di Realtà Virtuale avendo realizzato, tra gli altri, il titolo di successo Raw Data. Risale a due anni fa la partnership con 20th Century Fox, che ora vede i suoi frutti con il rilascio di Alien Rogue Incursion previsto per la prossima stagione natalizia. Le piattaforme supportate includono PCVR, Meta Quest 3 e PlayStation VR 2, mentre per il momento sembra esclusa Meta Quest 2.

Alien Rogue Incursion viene descritto come un "gioco VR d'azione e horror in single-player" e sembra puntare sull'immedesimazione possibile solo con la Realtà Virtuale per spaventare, e non poco, i giocatori, sfruttando le prerogative tipiche della saga iniziata da Ridley Scott. Survios ha dichiarato che il suo nuovo gioco su Alien sarà il "più grande e ambizioso" fra quelli realizzati da questa software house con sede a Los Angeles. Di seguito, potete guardare il trailer di presentazione del gioco.

Alien Rogue Incursion sarà basato su una storia originale che immergerà completamente i giocatori negli orrori dell'universo Alien. "Progettato da fan di Alien per i fan di Alien", secondo le promesse della software house. Che per questo progetto utilizzerà tecnologia Unreal, ma senza rilasciare molti altri dettagli. Anche lo stesso trailer di presentazione è piuttosto criptico.

Ma le aspettative dei fan di Alien possono essere comunque alte, vista la qualità dei precedenti titoli di Survios. Per altri dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Alien Rogue Incursion.