Kingdom Hearts 4: secondo un leaker sarà rilasciato già l'anno prossimo

Per il rilascio di Kingdom Hearts 3 i fan hanno dovuto attendere quasi 20 anni. In buona sostanza, quelli che hanno apprezzato i primi due capitoli da bambini, in alcuni casi, hanno giocato il sequel con i propri figli. Pare che questi ultimi, invece, saranno più fortunati perché Kingdom Hearts 4 potrebbe arrivare già il prossimo anno.

A rivelarlo è stato DanielRPK, un leaker piuttosto noto quando si tratta di cinema e che condivide le sue anticipazioni solo a pagamento proprio per la loro (presunta) affidabilità via Patreon. Si dice infatti che abbia qualche importante fonte interna a Disney, dopo le rivelazioni sui franchise di Marvel e Star Wars.

KINGDOM HEARTS news in the link 👀https://t.co/VuvTGB1b1m — Daniel Richtman (@DanielRPK) April 26, 2024

Proprio per questa ragione, le informazioni arriverebbero da Disney e non da Square-Enix e vanno prese con le dovute precauzioni. Kingdom Hearts è un franchise del quale condividono la proprietà la casa cinematografica e lo studio di sviluppo. Disney è inevitabilmente informata su tutti i progressi, ma lo sviluppo vero e proprio è affidato esclusivamente a Square-Enix dalla quale dipende il rilascio.

Che Kingdom Hearts 4 esista, però, lo sappiamo dal 2022 e alcuni sostengono che lo sviluppo sia stato avviato in realtà già nel 2020. Voltando lo sguardo verso Final Fantasy, in effetti la software house ha aumentato la cadenza con cui vengono rilasciati nuovi capitoli, per cui non è da escludere che il 2025 sia l'anno del nuovo crossover Disney e Square Enix.

A questo punto non rimane che attendere informazioni ufficiali al riguardo. Nel frattempo, se vi foste persi i giochi precedenti, vi suggeriamo di recuperarli. L'intero franchise è stato portato per la prima volta su PC attraverso un accordo con Epic Games Store, unica piattaforma dalla quale è possibile acquistare tutti i capitoli.