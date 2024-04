Lo spin-off multiplayer di Control è alle fasi finali di produzione: tutti gli aggiornamenti da Remedy

In un recente aggiornamento per gli investitori, Remedy ha fornito nuove informazioni sui progetti in sviluppo, dai remake di Max Payne 1 e 2 a Codename Kestrel. Tra questi, naturalmente, ampio spazio è stato dato a Control del quale si attende lo spin-off multiplayer conosciuto al momento come Codename Condor.

Partendo proprio da quest'ultimo, Remedy ha reso noto che il titolo è arrivato alle fasi finali di produzione. Gli sviluppatori affermano che a seguito di alcuni playtest interni, il gioco ha mostrato il carattere distintivo dei giochi Remedy.

La software house ha anche spiegato che non si tratterà di un free-to-play, ma di un titolo con "un prezzo fisso per il servizio". In buona sostanza, non è da escludere che si tratti di un game as a service in abbonamento, nello stile di molti MMO come World of Warcraft o Final Fantasy XIV. Il gioco sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC.

In merito al sequel del primo capitolo, lo sviluppatore ha chiarito che sta procedendo alla finalizzazione della fase di concept e conta di avviare la produzione già nel prossimo trimestre. Nello stesso periodo, lo studio si aspetta che anche i remake di Max Payne 1 e 2 entrino in piena fase di produzione.

Per quanto riguarda Alan Wake 2, Remedy ha reso noto che "una parte significativa" dei costi di produzione e marketing sono rientrati, ma il gioco non ha ancora prodotto profitti. Tuttavia, lo studio ha anche chiarito che il prezzo medio del gioco rimane "piuttosto elevato" e si aspetta vendite costanti a lungo termine.

In effetti, Alan Wake 2 deve ancora ricevere i due DLC a pagamento, Night Spring e The Lake House, per cui è lecito aspettarsi che la popolarità, e di conseguenza le vendite, tornino a salire in corrispondenza dei rilasci.

Infine, Remedy ha reso noto che il conglomerato cinese Tencent ha aumentato la sua quota di partecipazione nella società al 14,8%. Tencent, inoltre, è anche il principale finanziatore di Codename Kestrel, nato sotto il nome di Codename Vanguard, ma di recente completamente riavviato.