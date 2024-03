Max Payne non sarà un semplice remake? Lo sviluppo costerà quanto quello di Alan Wake 2

Durante l'ultima chiamata agli investitori, Remedy ha esposto un quadro a dir poco esaustivo dell'azienda e dei suoi progetti futuri. Tra questi vi è Max Payne 1&2 Remake che secondo quanto condiviso avrà un costo di sviluppo simile a quello di Alan Wake 2, peraltro completamente finanziato da Rockstar Games.

Il CEO di Remedy, Tero Vertala, ha affermato che il remake dei primi due capitoli di Max Payne rappresenta "un nuovo gioco importante con un grande potenziale, reso possibile da un budget di sviluppo simile a quello di Alan Wake 2". Ha anche chiarito che il team ha ottenuto notevoli progressi nell'ultimo anno e che nei prossimi mesi passerà alla "fase iniziale di produzione".

Max Payne 1&2 Remake adotterà il motore Northlight, ovvero lo stesso che alimenta Control e Alan Wake 2. Questo significa che avremo l'opportunità di rivivere le avventure di Max Payne in una veste completamente nuova, probabilmente con il supporto a ray tracing e DLSS già dal lancio.

Per quanto riguarda le altre produzioni in sviluppo, nell'ambito del nuovo modello multi-progetto, Vertala ha sottolineato che i giocatori possono aspettarsi "una cadenza più regolare di sequel". Al momento, il più atteso è indubbiamente Control 2, il quale però si trova ancora in fase di "proof-of-concept" con il team che lavora al combattimento e al mondo di gioco.

Per quanto riguarda Codename Condor, invece, lo spin-off multigiocatore di Control si avvia verso la produzione. Al momento il team sta lavorando al combattimento e alle meccaniche di gioco, ma secondo il CEO ha già dimostrato un ottimo livello di divertimento e coinvolgimento.

Vertala ha anche chiarito le ragioni alla base di una perdita operativa pari a 28 milioni di euro che aveva provocato un po' di preoccupazione tra gli investitori. In realtà la riduzione della redditività nel 2023 è dovuta principalmente a due ragioni: maggiori investimenti nei progetti e il riavvio di Codename Vanguard.

Quest'ultimo è un nuovo gioco free-to-play sviluppato in collaborazione con Tencent. Nonostante i costi già sostenuti, però, le due società hanno ribattezzato il progetto in Codename Kestrel e riavviato la produzione tornando alla fase di concept.

"I requisiti per un nuovo gioco free-to-play di successo sono chiaramente aumentati negli ultimi anni. Nonostante i progressi promettenti durante la prima metà dell'anno, abbiamo concordato con Tencent che il potenziale non c'era. Kestrel è tornato alla fase di concept. Di conseguenza, abbiamo sottratto tutti i costi di sviluppo capitalizzati da Vanguard, incidendo sulla redditività del quarto trimestre 2023 e dell'intero anno per circa 7,2 milioni di euro".

Infine, il CEO di Remedy ha fornito un aggiornamento sull'andamento di Alan Wake 2, attualmente il gioco più venduto di sempre per Remedy. Stando a quanto riportato, Epic Games avrebbe già recuperato buona parte dell'investimento e lo sviluppatore si aspetta che il titolo possa trainare le entrate anche nel 2024.

Per Alan Wake 2, infatti, sono previste due espansioni a pagamento in uscita nel 2024. La prima è Night Spring che trasporterà il giocatore direttamente all'interno dello show televisivo in-universe attraverso il quale prenderà il controllo di diversi personaggi noti del mondo di Alan Wake.

La seconda, invece, è Lake House che porterà Alane Wake e Saga Anderson a visitare una misteriosa struttura nei pressi di Cauldron Lake, costruita da un'organizzazione governativa indipendente per condurre ricerche segrete…finché qualcosa non va storto.