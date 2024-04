Starfield: Shattered Space in autunno, ma prima un grosso aggiornamento con tante novità

Durante l'ultima puntata del podcast Kinda Funny Games è intervenuto Todd Howard di Bethesda, il quale ha accennato alle numerose novità che attendono l'ultimo kolossal dello studio: Starfield.

Partiamo subito con la tanto attesa espansione, Shattered Space, che verrà rilasciata questo autunno e introdurrà nuove location esplorabili, nuove armi ed equipaggiamenti, nuovi contenuti per la storia e "tanto altro". Bethesda, peraltro, manterrebbe la promessa di rilasciare la prima espansione entro quest'anno – il condizionale è d'obbligo, data la consuetudine dei ritardi.

Nel frattempo, il capo di Bethesda ha rivelato che nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente un nuovo grande aggiornamento gratuito. Naturalmente arriverà prima nel programma Beta di Steam per poi essere rilasciato dopo circa 30/40 giorni.

A tal proposito, Howard non ha rivelato molto, ma pare che non siano pochi i contenuti in arrivo. Innanzitutto, ha spiegato che il team ha rivisto alcune parti della mappa, anche se non è chiaro cosa sia stato modificato. Probabilmente avremo una mappa delle città più dettagliata e accessibile rispetto a quella attuale piuttosto confusionaria.

Inoltre, verranno introdotte importanti novità per la costruzione della propria nave, ma anche in questo caso non è chiaro cosa attendersi. Sfortunatamente, Howard non ha fatto alcun riferimento ai "nuovi modi di viaggiare" promessi a dicembre dello scorso anno.

Tuttavia, in quell'occasione Bethesda si limitò a dire, tramite un post su Reddit, che sarebbero arrivati quest'anno, ragione per cui potremmo dover aspettare il rilascio dell'espansione per comprendere di cosa si tratta.