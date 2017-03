Final Fantasy XV per PC supporterà NVIDIA GameWorks

Durante l'evento NVIDIA al GDC, Hajime Tabata, Division Executive, Square Enix, ha finalmente annunciato la tanto attesa versione PC di Final Fantasy XV. Basato su Luminous Studio Pro, una delle tecnologie che NVIDIA supporterà direttamente e che sarà inclusa nel pacchetto GameWorks, su PC Final Fantasy XV godrà di un impatto grafico nettamente superiore, con texture migliorate, maggiore dettaglio poligonale, elementi grafici più dettagliati come l'erba, migliore gestione dei fluidi e degli effetti particellari.

Nello specifico sarà il modulo Turf di GameWorks a migliorare l'aspetto dell'erba e a permettere di gestire un maggior numero di fili d'erba contemporaneamente. Flow, invece, migliorerà la fedeltà delle fiamme e degli altri effetti scaturiti dal fuoco. Sappiamo bene che i capelli sono uno degli elementi grafici più curati in Final Fantasy XV: questi su PC risulteranno potenziati, insieme alla peluria degli animali attraverso HairWorks. Al GDC NVIDIA e Square Enix hanno voluto far capire come le tecnologie della prima possono aiutare i creatori di videogiochi a sviluppare le versioni PC dei loro titoli e allo stesso tempo sfruttare la maggiore potenza di calcolo messa a disposizione dai PC.

Per il momento nessun dettaglio sulla data di rilascio della versione PC di Final Fantasy XV: a precisa domanda "quando uscirà la versione PC di FF XV?" Tabata risponde così: "no comment". D'altronde se è stata annunciata questa collaborazione con NVIDIA viene tacitamente confermata ufficialmente la versione PC del noto gioco di ruolo. Solo che curiosamente si parla prima degli effetti grafici che verranno supportati rispetto alla conferma vera e propria dell'esistenza del gioco.

Final Fantasy XV, precedentemente conosciuto come Final Fantasy Versus XIII, è un titolo decisamente differente rispetto agli ultimi capitoli della celebre serie di giochi di ruolo fantasy perché offre un grande mondo liberamente esplorabile e un nuovo sistema di combattimento action oriented. Altri dettagli sulle caratteristiche di gioco si trovano nella recensione.