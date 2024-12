Lego Horizon Adventures sarebbe in arrivo su Xbox: anche Sony apre a Microsoft?

Si tratta esclusivamente di un rumor, ma pare che i PlayStation Studios stiano preparando il porting per Xbox di Lego Horizon Adventures, l'avventura di Aloy ambientata in un universo costruito con i famosi mattoncini. Che sia il primo passo di Sony verso il pubblico di Xbox? Non proprio, ma procediamo con ordine.

Secondo quanto riportato da Just Play It, Guerrilla Games sarebbe al lavoro sul porting per Xbox di Lego Horizon Adventures la cui uscita dovrebbe essere fissata all'inizio del 2025. Come sappiamo, infatti, la piattaforma di Microsoft è l'unica esclusa da quelle per cui il gioco è disponibile. Quando è stato chiesto allo studio come mai, dato che il gioco è stato rilasciato anche per Nintendo Switch, la risposta è stata:

"Per il momento, siamo concentrati sullo spingere ai limiti questo hardware e far sì che questo gioco sia visivamente il più bello possibile su questa piattaforma, ragione per cui al momento non abbiamo nulla da annunciare in merito a Xbox".

Una risposta a dir poco vaga e che appare in completa contrapposizione con l'uscita del gioco sulla ibrida di Nintendo. Tuttavia, pare che il rilascio su Xbox sia stata quasi una costrizione, poiché le performance commerciali del gioco sarebbero al di sotto delle aspettative di Sony.

Lego Horizon Adventure prova a raccontare la storia di Aloy ripresa da Horizon Zero Dawn, ma con una struttura vicina ai più giovani, sia in termini di meccaniche che di ambientazioni. Certo, i giocatori Xbox non otterrebbero la stessa esperienza del primo capitolo del franchise, ma quantomeno avrebbero accesso alla storia realizzata dai ragazzi di Guerrilla.

Se da un lato si tratterebbe di una scelta dettata semplicemente dalle vendite poco entusiasmanti, potrebbe rappresentare un banco di prova per l'utenza Xbox. D'altro canto, nelle sue dichiarazioni, il presidente di Sony Hiroki Totoki non ha mai escluso la possibilità di portare i giochi first-party su altre piattaforme. Anzi, all'inizio di quest'anno lo stesso vertice ha spiegato che il mercato è cambiato e non sono più i giochi first-party il veicolo con cui rendere un marchio popolare.

Come sempre, va sottolineato che si tratta esclusivamente di voci e non è detto che questa versione di Horizon arrivi effettivamente su Xbox. Ragione per cui vi suggeriamo di prendere le informazioni con le dovute precauzioni. Al nuovo anno manca davvero poco e ulteriori novità in merito potrebbero arrivare direttamente da Sony nelle prossime settimane.