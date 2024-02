PlayStation: anche Sony vuole scommettere sul multipiattaforma, il primo (vero) segnale di apertura a Xbox?

Se in questi giorni Xbox ha fatto discutere per il suo possibile futuro multipiattaforma, probabilmente non saranno da meno le dichiarazioni di Hiroki Totoki, presidente di Sony. Durante l'ultimo resoconto agli investitori, il dirigente ha spiegato che forse PlayStation dovrebbe puntare maggiormente a un approccio multipiattaforma.

"In passato volevamo rendere le nostre console popolari e i giochi first-party rappresentavano lo strumento principale per riuscirci. È vero, ma [adesso] ci sono altre sinergie che è possibile sfruttare" ha spiegato Totoki.

"Se si dispone di contenuti first-party molto forti, che arrivano non solo sulle nostre console, ma anche su altre piattaforme come il PC, questo approccio multipiattaforma potrebbe far crescere tali produzioni e contribuire ad aumentare i profitti. Vogliamo lavorare in questa direzione. Personalmente credo ci siano delle opportunità per migliorare i margini e vorrei tentare un approccio aggressivo al fine di potenziare le nostre performance da quel punto di vista".

Insomma, a quanto pare anche Sony starebbe valutando la possibilità di portare i suoi first-party su altre piattaforme (al plurale) e quindi non solo il PC. A questo punto viene da chiedersi: quali potrebbero essere le piattaforme a cui Totoki fa un così vago riferimento? Ebbene sì: anche noi abbiamo letto un primo, vero segnale di apertura verso Xbox.

Peraltro, non sono da escludere neanche uscite in contemporanea con il PC, una strategia ampiamente adottata da Microsoft. D'altronde, l'ultimo gioco live service di Sony, Helldivers 2, sta riscuotendo enorme successo nella community di Steam, il che ha consentito di ammortizzare rapidamente i costi di sviluppo e investire nel supporto al titolo proprio attraverso il rilascio simultaneo su PS5 e PC.

Per quanto riguarda l'anno fiscale 2025, Totoki è stato netto: non vi saranno lanci di grandi esclusive fino a marzo 2025. Il presidente della società nipponica ha inoltre anticipato che le vendite di PS5 subiranno una battuta d'arresto durante l'anno con una conseguente riduzione dei profitti.