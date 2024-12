Svolta Epic Games Store: preinstallato su milioni di telefoni Android distribuiti da Telefónica

L'Epic Games Store sarà preinstallato su tutti gli smartphone venduti da Telefónica, società di telecomunicazioni che opera in Europa e America Latina. Si tratta di un primo passo in quella che Epic sostiene sarà una profonda collaborazione.

Epic ha appena annunciato un nuovo accordo di collaborazione con la società di telecomunicazioni Telefónica. L'intesa prevede che l'Epic Games Store venga preinstallato su tutti gli smartphone Android venduti direttamente dalla telco in Germania, Regno Unito, Spagna e America Latina.

"I giocatori adesso potranno scaricare più facilmente Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe, così come i giochi di terze parti nel prossimo futuro. Questo è solo l'inizio e nei prossimi anni contiamo di espandere questa collaborazione per portare ancor più vantaggi ai giocatori mobile attraverso la rete di Telefónica" ha spiegato Epic nel suo comunicato.

D'altronde, non è la prima volta che Epic collabora con Telefónica. Durante la pandemia da COVID-19, fu proprio il provider di rete a portare insieme a Epic la O2 Arena in Fortnite, una piattaforma musicale che in quel periodo ha attirato oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Si tratta di un primo passo di un progetto molto più grande. La battaglia di Epic per guadagnarsi una posizione dominante nel settore del mobile gaming è iniziata anni addietro, quando Apple decise di rimuovere Fortnite dall'App Store in quanto il gioco consentiva agli utenti di effettuare acquisti diretti dallo shop di Epic, in completo contrasto con le linee guida imposte dalla società di Cupertino. Da allora, è iniziata una controversia legale che ha visto Epic far valere le proprie ragioni.

Con un totale di quasi 400 milioni di clienti, Telefónica è indubbiamente un partner strategico importante che potrebbe accelerare significativamente l'espansione di Epic Games in ambito mobile mobile. Un settore che prossimamente vedrà protagonista anche Microsoft, la quale ha già anticipato che il suo store alternativo è già pronto.