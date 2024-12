Black Myth Wukong: studio deluso dai TGA, il CEO 'mi sembra di essere venuto fin qui per niente'

Il CEO di Game Science, studio che ha sviluppato Black Myth: Wukong, ha sfogato su Weibo tutta la sua frustrazione e delusione per non aver visto assegnare il GOTY al suo gioco. Secondo Feng Ji, i criteri di selezione per il premio sono poco chiari.

I The Game Awards si sono conclusi e hanno visto il trionfo di Astro Bot, il platform di Sony che nella nostra recensione anche noi abbiamo profondamente apprezzato. Nonostante riconosca che sia un gran gioco, però, il CEO di Game Science, lo studio che ha realizzato Black Myth: Wukong, ritiene che il premio sia immeritato.

In un lungo post su Weibo, il capo dello studio ha aspramente criticato la cerimonia di Los Angeles e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non solo l'evento organizzato da Geoff Keighley, ma nel mirino di Feng Ji ci sono anche alcuni commentatori e membri della critica internazionale.

"Black Myth: Wukong è stato nominato a quattro premi (Miglior gioco d'azione, Miglior direzione artistica, Miglior regia e Game Of The Year), è la prima volta per una produzione cinese. Alla fine, ha vinto come Miglior gioco d'azione e Miglior regia e, soprattutto la regia, è gratificante. Ma dobbiamo ammettere che ci sono delusioni, rimpianti e, cosa più importante, disillusioni. I giochi selezionati quest'anno sono tutti eccellenti, ma davvero non capisco i criteri di selezione per il GOTY. Mi sembra di essere qui per niente" ha scritto Ji.

Dopo un discorso di rassicurazione verso il team di sviluppo – che, come racconta la giornalista Alanah Pearce, è scoppiato in lacrime alla celebrazione in seguito alla premiazione di Astro Bot – e verso i giocatori, Ji ha dedicato un paragrafo del suo post a coloro che hanno definito Black Myth: Wukong 'un colpo di fortuna', essendo l'opera prima di un team autonomo.

"Voglio dire che questo non è 'un incidente'. È l'inevitabile risultato dell'incontro tra cultura cinese, talenti cinesi, ambiente imprenditoriale cinese, industria dei giochi cinese e un vasto numero di giocatori in tutto il mondo. Se non avessimo percepito questa 'inevitabilità' non avremmo fatto queste scelte con tanta fermezza" ha spiegato il CEO. "Credo che ci saranno più colleghi in futuro per dare vita a storie cinesi migliori, più interessanti e più convincenti".

In effetti, i tempi di sviluppo di Black Myth: Wukong non sono stati poi così stretti. Il gioco ha richiesto ben 7 anni di lavoro in totale e solo adesso, con l'ultimo update rilasciato proprio il giorno dei The Game Awards, Ji ritiene il ciclo completamente chiuso.

In ogni caso, quello del CEO rappresenta semplicemente uno sfogo. Come chiarito nel post, Game Science continuerà a percorrere la strada tracciata e produrre giochi, si spera, qualitativamente allo stesso livello di Black Myth: Wukong. Inoltre, ha augurato a tutti i colleghi di poter realizzare con successo i propri giochi nella speranza di lavorare tutti insieme nell'ampliamento del pubblico che può accedervi, dato che secondo Ji sono ancora troppe le persone che non hanno mai avuto accesso a una console né utilizzato un PC.