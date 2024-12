Il vincitore del GOTY sfreccia sulla Torino-Salerno: Italo omaggia Astro Bot

Fino al 3 marzo, i treni della tratta Torino-Salerno di Italo si trasformano in un'esperienza immersiva dedicata al mondo PlayStation e al suo personaggio iconico Astro Bot, vincitore del GOTY ai recenti The Game Awards 2024.

Sony Interactive Entertainment ha siglato una collaborazione speciale con Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori: fino al 3 marzo 2025, la prima e l'ultima carrozza del treno ad alta velocità della tratta Torino-Salerno di Italo sono decorate esternamente con un'esclusiva grafica dedicata ad Astro Bot, il protagonista dell'acclamato titolo per PS5 sviluppato da Team Asobi.

Il simpatico personaggio di PlayStation fa, dunque, tappa nelle principali stazioni italiane, tra cui Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, regalando un sorriso a tutti gli appassionati. All'interno delle carrozze, i tavolini e i finestrini sono arricchiti da decorazioni che richiamano PS5 e l'universo di Astro Bot, comprese le versioni speciali dei Bot e i power-up presenti nel gioco.

Nella nostra recensione abbiamo scritto che con Astro Bot "Sony ha trovato il suo Mario", definendolo "il miglior gioco prodotto dai PlayStation Studios nel 2024, se non uno dei migliori di sempre". Non siamo stati gli unici a gradire oltremodo la produzione del Team Asobi, tanto che Astro Bot ha ottenuto l'ambito titoli di Gioco dell'Anno 2024 ai The Game Awards 2024.