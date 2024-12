Helldivers 2, confermato il crossover con Killzone: i contenuti sono già disponibili

Confermando dei rumor circolati in rete nelle scorse settimane, Arrowhead Game Studios ha annunciato ufficialmente il crossover con il franchise di Killzone.

A partire da oggi, i giocatori di Helldivers 2 troveranno alcuni nuovi contenuti ispirati al first-person shooter di Guerrilla Games (Horizon), tra cui un set d'armatura ispirato ai temibili Helghast e un'arma inedita. Il prossimo 23 dicembre arriverà una seconda 'ondata' di item cosmetici che, stando all'artwork ufficiale, dovrebbe includere anche un fucile di precisione.

Helldivers 2 x Killzone 2: tutti i dettagli dell'iniziativa

In un post pubblicato su Steam, il team di sviluppo di Helldivers 2 ha parlato della collaborazione con Guerrilla svelandone tutti i dettagli. Arrowhead rivela di aver già considerato dei contenuti crossover per il suo sparatutto co-op, specificando tuttavia che questi add-on sarebbero stati realizzati "solo se e quando hanno perfettamente senso per il gioco".

Helldivers 2 x Killzone 2: New Items Now Available in the Superstore pic.twitter.com/rYeNef1nOz — Helldivers Alerts (@HelldiversAlert) December 18, 2024

In effetti, l'universo fantascientifico di Killzone sembra sposarsi bene con le tematiche e le atmosfere di Helldivers. Nasce così il primo crossover dedicato al titolo di successo, che ai più recenti The Game Awards ha conquistato ben quattro premi, tra cui il riconoscimento per il Miglior gioco d'azione del 2024 e quello per il Miglior multiplayer.

"Helldivers 2 x Killzone 2 fa riferimento a un nuovo tipo di contenuti speciali Premium riservati alle collaborazioni e ad altri lavori tematici", spiegano gli sviluppatori. "Il nostro piano è di offrirvi qualcosa di unico e speciale". Questa spiegazione sembra giustificare l'elevato prezzo dei primi add-on ispirati a Killzone 2, disponibili da oggi all'interno del Superstore.

Secondo i nostri calcoli, la somma richiesta - in crediti di gioco - per l'acquisto del set d'armatura AC-1, del fucile d'assalto StA-52, della cappa, del banner e del titolo giocatore a tema Killzone ammontano ammonta a 1975 CS (Crediti Super). Se si considera che, sul PlayStation Store, il bundle da 2100 Crediti Super viene venduto a 19,99 euro, il valore complessivo di questa prima 'batch' di contenuti si attesta intorno a questa cifra.

Ribadiamo che tra cinque giorni, dal 23 dicembre, il catalogo del Superstore verrà aggiornato con la seconda parte dei contenuti crossover. Questa dovrebbe includere un altro set d'armatura a tema Helghast e una nuova bocca da fuoco, presumibilmente un fucile di precisione.

Ricordiamo che Helldivers 2 ha recentemente lanciato Presagio di Tirannia, ultimo grande aggiornamento contenutistico che introduce gli Illuminati, fazione vista per la prima volta nel capitolo originale della serie. L'update ha portato con sé una valanga di novità e sembra aver riacceso l'interesse dei giocatori nei confronti dello sparatutto online.