Nintendo Switch 2: un post viene rimosso, ma è troppo tardi. Ecco tutte le informazioni condivise

Con un post su Reddit, il leaker NextHandheld ha rivelato numerose informazioni in merito alla prossima console ibrida di Nintendo. Il thread è stato prontamente rimosso, ma naturalmente le informazioni hanno immediatamente fatto il giro del web rendendo di dominio pubblico quasi tutto ciò che Nintendo non ha ancora svelato.

Stando a quanto riportato, la console presenta un mix di upgrade rispetto all'attuale modello, seppur una delle specifiche ha fortemente deluso i fan. Ma procediamo con ordine: Nintendo avrebbe ridisegnato la console correggendo tutti quegli aspetti più volte criticati dagli acquirenti.

Primo tra tutti le dimensioni dei pulsanti, che su Switch 2 dovrebbero presentarsi più generosi, inclusi quelli per la regolazione del volume. In effetti, mentre per un bambino risultavano piuttosto comodi e accessibili, per le mani di un adulto gli interruttori dei Joycon appaiono davvero troppo piccoli. Inoltre, Nintendo avrebbe anche integrato joistick a effetto hall per i due stick analogici che dovrebbero evitare il fastidioso drifting delle levette.

A deludere, invece, sarebbe il display. Stando a quanto trapelato, Switch 2 sarebbe dotata di un display da 8 pollici, più grande anche di quello dell'attuale versione OLED, ma Nintendo sarebbe tornata alla tecnologia LCD. Inutile dire che nulla di tutto ciò è stato confermato dalla società di Kyoto, ma rispetto alle immancabili voci di corridoio, queste informazioni appaiono piuttosto affidabili.

Il leaker, infatti, ha affermato che ha potuto tenere tra le mani la versione retail della console e, in particolare, "un'edizione limitata di un titolo first-party". È lecito supporre che si tratti di una variante dedicata a Mario Kart 9, il quale dovrebbe essere uno dei titoli di punta al rilascio.

Peraltro, gli amministratori del subreddit in cui sono state condivise le informazioni sostengono che quanto riportato fosse vero – probabilmente a fronte di una richiesta direttamente da Nintendo di rimuovere il post.

Nintendo Switch 2 More New Photos ⚠️ pic.twitter.com/Ik1f4yhUof — Deck Wizard (@deckwizardyt) December 15, 2024

Nonostante la tempestività della rimozione, le informazioni si sono immediatamente diffuse, tanto che l'utente X (Twitter) Deck Wizard ha realizzato diverse immagini di come dovrebbe apparire effettivamente la console sulla base della descrizione di NextHandheld.

La nuova piattaforma appare molto simile nell'aspetto all'attuale modello, ma è possibile notare alcuni aggiornamenti significativi. Innanzitutto, il Joycon destro presenta il pulsante aggiuntivo che era già apparso nel video pubblicato da Satisfye la scorsa settimana.

Inoltre, le cornici dello schermo sarebbero più sottili, suggerendo che, nonostante le dimensioni del display siano superiori, la console non dovrebbe risultare molto più grande dell'attuale modello. Rivista completamente, invece, la docking station che appare più compatta e smussata, risultato che si basa sempre sulla descrizione fornita dal leaker.

Infine, NextHandheld ha condiviso anche informazioni in merito alla presentazione e al rilascio. Stando a quanto riportato, Nintendo dovrebbe presentare Switch 2 già a gennaio, con l'arrivo sul mercato fissato per metà marzo.

Ovviamente, per quanto appaiano verosimili le informazioni condivise, come sempre vanno prese con le pinze in assenza di conferme da parte del produttore. Tuttavia, considerando l'incessante fuga di notizie è ormai evidente che non manchi molto alla presentazione di Switch 2. Con tutta probabilità Nintendo sfrutterà queste festività natalizie per dare l'ultimo sprint alle vendite di Switch, per cui ha senso attendere l'inizio del nuovo anno per svelare la prossima generazione.