Nintendo Switch 2: un produttore di accessori l'avrebbe svelata per errore. Ecco la prima foto

Alla presentazione di Nintendo Switch 2 manca ancora un tempo indefinito, poiché la società non ha ancora fissato alcuna data. Tuttavia, pare che un produttore di accessori abbia svelato per errore il design della nuova ibrida con un trailer.

Il produttore in questione è Satisfye, il quale ha pubblicato il filmato di un nuovo accessorio dedicato alla prossima generazione di console Nintendo: ZenGrip 2. Si tratta sostanzialmente di una cover con impugnature integrate da agganciare alla console in modalità portatile.

La pagina del prodotto è ancora attiva e presenta la dicitura "Next-Gen Ready", senza alcun riferimento specifico a Switch 2, ma è evidente che si riferisca alla prossima generazione di console Nintendo. Non a caso, l'originale Nintendo Switch non viene citata sulla pagina, per cui è lecito pensare che la compatibilità si estenda esclusivamente alla nuova piattaforma.

Inoltre, a supportare la tesi secondo cui la console apparsa sia proprio Switch 2, c'è la rimozione del video. Satisfye, infatti, aveva pubblicato un filmato di presentazione per il nuovo accessorio che è stato prontamente rimosso, con tutta probabilità su richiesta di Nintendo stessa.

L'immagine condivisa è piuttosto sfocata e le forme della nuova generazione appaiono speculari a quelle dell'attuale Nintendo Switch. È possibile, quindi, che Big N abbia mantenuto le stesse dimensioni della console in commercio, incluso il display da 7 pollici della variante OLED – la variante non OLED ospita un display da 6,2 pollici.

Al momento della nuova generazione sappiamo davvero poco. Gli ultimi rumor suggeriscono che la presentazione avverrà a gennaio con una disponibilità già da marzo, quindi a 8 anni esatti dal rilascio del primo modello di Nintendo Switch.