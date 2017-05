Dopo Bayonetta, anche Vanquish sta per arrivare su PC

Nel momento del rilascio di Bayonetta per PC, Platinum Games faceva sapere di aver adattato il suo motore grafico al PC, e questo ha indotto molti a pensare che altri suoi titoli sarebbero presto arrivati sui sistemi con mouse e tastiera. È dunque arrivato il momento di Vanquish, l'adrenalinico sparatutto in terza persona ad ambientazione fantascientifica diretto da Shinji Mikami, il creatore di Resident Evil. A suo tempo ne parlammo diffusamente in questa recensione.

Vanquish verrà attivato su Steam il 25 maggio. Pre-ordinando il gioco si ha diritto alla Digital Deluxe Edition che include cinque brani della colonna sonora, gli avatar del protagonista e dei nemici, un art book e wallpaper esclusivi. Tutti i giocatori che hanno già acquistato Bayonetta su Steam, o che lo compreranno prima del 25 maggio, beneficeranno di un ulteriore sconto del 25%.

Platinum Games ha ottimizzato appositamente la versione PC di Vanquish, che non presenta limiti al frame rate, supporta le risoluzioni Ultra HD e 4K, vanta opzioni grafiche avanzate e offre la possibilità di giocare con mouse e tastiera.

"La risposta dei fan al lancio di Bayonetta su PC lo scorso mese è stata fantastica, e siamo davvero felici di poter annunciare Vanquish, un altro grandissimo ritorno molto atteso dai fan", ha dichiarato John Clark, Senior Vice President of Commercial Publishing di SEGA Europe. "Ci sono altre novità del genere in cantiere da parte di SEGA, e ci saranno presto nuovi aggiornamenti".

In Vanquish, nei panni di Sam Gideon, agente operativo della DARPA, i giocatori vestiranno un'armatura potenziata e affronteranno una furiosa guerra tecnologica avendo a disposizione un vasto arsenale di armi. Il gameplay di Vanquish si basa su combattimenti estremamente dinamici, frenetici e brutali, ma fra orde di nemici e boss non manca di offrire una storia appassionante e intensa.