Assetto Corsa EVO, svelate altre 4 auto presenti nella Early Access

Kunos Simulazioni continua a rilasciare poco per volta le caratteristiche della prima release Early Access di Assetto Corsa EVO, annunciando altri quattro veicoli del Car Pack 1. Il gioco di simulazione di corse automobilistiche si prepara al lancio con un roster di vetture molto interessante non solo per gli appassionati delle corse, ma anche e soprattutto per chi ama il mondo delle auto in generale.

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno annunciato quali saranno quattro nuove auto che arricchiranno il Car Pack 1 della versione Early Access di Assetto Corsa EVO, dopo aver svelato le prime quattro nei giorni precedenti. Dopo aver rivelato che ci saranno la Toyota GR86, la Ferrari 296 GTB, la BMW M2 CS Racing e l'Abarth 695 Biposto, ecco quali saranno le quattro auto che faranno parte della prima release del gioco.

Le vetture annunciate sono la Volkswagen Golf 8 GTI Clubsport, l'Alfa Romeo Giulia GTAm, la Mazda MX5 ND Cup e la Ford Escort RS Cosworth, ciascuna con le proprie caratteristiche uniche che promettono di offrire esperienze di guida diverse e appassionanti. Alcune di queste auto erano state mostrate nel primo trailer rilasciato a fine 2024, quindi non rappresentano una novità assoluta. Queste auto, però, faranno parte della primissima release del simulatore che conterà 20 auto diverse al lancio.

Assetto Corsa EVO, rivelate altre quattro auto della Early Access

Si prevede che il prossimo lotto di auto in primo piano sarà presentato nel corso della serata, e così verrà probabilmente fatto nei prossimi giorni prima del rilascio atteso per il 16 gennaio. La versione Early Access di Assetto Corsa EVO darà la possibilità ai giocatori di mettere alla prova le loro abilità su cinque tracciati internazionali accuratamente riprodotti: WeatherTech Raceway Laguna Seca, Mount Panorama (Bathurst), Brands Hatch, Suzuka e l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, la versione in accesso anticipato includerà opzioni per soddisfare sia i neofiti che i piloti virtuali più esperti, ma non ci sarà il multiplayer. Una modalità di allenamento permetterà ai giocatori di familiarizzare con le auto e i circuiti, mentre la modalità di gara veloce offrirà azione immediata per chi cerca adrenalina pura. L'accademia di guida si propone come un'opportunità per affinare le proprie tecniche e migliorare le prestazioni in pista.

Gli sviluppatori hanno anche delineato i piani per l'espansione del gioco nel corso dell'anno. Le modalità Multiplayer, Free Roam e Carriera verranno aggiunte progressivamente. La versione completa di Assetto Corsa EVO promette di essere ancora più ricca, con oltre 100 modelli di auto previsti al momento del rilascio finale. Per quanto riguarda le date di lancio, gli appassionati PC potranno mettere le mani sulla versione Early Access di Assetto Corsa EVO a partire dal 16 gennaio 2025 tramite la piattaforma Steam. Il rilascio della versione completa è programmato per l'autunno dello stesso anno, dando agli sviluppatori il tempo necessario per ampliare l'esperienza di gioco basandosi sul feedback della community.