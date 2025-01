Assetto Corsa EVO, rivelate le prime 4 auto (su 20) della Early Access

Gli appassionati di simulazioni di guida possono iniziare a scaldare i motori: Kunos Simulazioni e 505 Games hanno appena alzato il sipario sulle prime quattro auto che faranno parte del Car Pack 1 di Assetto Corsa EVO. La versione in Early Access del celebre simulatore, prevista per il 16 gennaio 2025, si preannuncia come un vero e proprio paradiso per gli amanti delle quattro ruote virtuali.

Le prime quattro vetture rivelate spaziano dalle sportive giapponesi alle supercar italiane, passando per le auto da corsa tedesche. Nello specifico avremo la Toyota GR86, con il suo design aggressivo e le prestazioni affinate, la Ferrari 296 GTB, uno degli ultimi gioielli di Maranello, la BMW M2 CS Racing e l'Abarth 695 Biposto, che porterà il suo carattere pepato in un formato compatto.

Assetto Corsa EVO, svelate 4 delle 20 auto presenti nella versione del 16 gennaio

La versione in Early Access includerà anche cinque circuiti internazionali di grande prestigio. Gli appassionati potranno sfrecciare sul WeatherTech Raceway Laguna Seca, affrontare le curve mozzafiato del Mount Panorama di Bathurst, mettere alla prova le proprie abilità sul tracciato britannico di Brands Hatch, sfidare il leggendario circuito di Suzuka in Giappone e vivere l'emozione dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La modalità Early Access offrirà ai giocatori la possibilità di cimentarsi in sessioni di pratica, gare rapide e un'accademia di guida per affinare le proprie tecniche. Kunos Simulazioni ha inoltre annunciato che le modalità Multiplayer, Free Roam e Carriera saranno introdotte nel corso dell'anno, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco. La versione completa di Assetto Corsa EVO, prevista per l'autunno del 2025, promette di ampliare ulteriormente l'offerta, con oltre 100 modelli di auto personalizzabili che verranno messi a disposizione dei giocatori.