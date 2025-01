Meta Quest 3 a 549 è tra i prodotti più venduti su Amazon. Ecco perché tutti lo stanno comprando

Rispetto ai modelli precedenti, Meta Quest 3 offre una grafica più nitida, prestazioni più veloci e funzionalità di realtà mista, che permettono di integrare il mondo virtuale con quello reale. Inoltre, essendo standalone, non richiede un PC o console per funzionare, il che ne facilita la messa a punto e l'utilizzo in qualsiasi circostanza. Questi fattori lo rendono un dispositivo chiave per avvicinare un pubblico più ampio alla VR e accelerare la sua adozione mainstream.

Meta Quest 3 vanta prestazioni di altissimo livello e una potenza di elaborazione più che doppia rispetto a Quest 2, e con un range di volume più potente del 40%, nitidezza del suono e prestazioni dei bassi migliorate. Inoltre, con 2064 x 2208 pixel per occhio, la risoluzione è migliore del 30% rispetto a Meta Quest 2, per offrire una chiarezza senza pari e una grafica realistica.

Il visore non ha fili, come il Quest 2, e a bordo troviamo una piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 affiancata da 8 GB di memoria, il 33% in più rispetto a Quest 2. La GPU a bordo del chip Qualcomm ha una potenza di calcolo raddoppiata per supportare giochi e applicazioni sempre più complesse.

Meta Quest 3 utilizza lenti pancake, che offrono una migliore qualità visiva rispetto ai modelli precedenti. Queste lenti riducono l'effetto di sfocatura ai bordi e migliorano la nitidezza generale. L'uso delle lenti pancake permette anche un design più compatto e leggero rispetto ai visori precedenti.

Inoltre, i controller del Meta Quest 3, chiamati Touch Plus, sono più ergonomici e non hanno più gli anelli di tracciamento visibili, il che li rende più maneggevoli. Il tracciamento avviene tramite le telecamere del visore stesso, e i controller sono dotati di un feedback aptico migliorato per un’esperienza più immersiva. Inoltre, il visore supporta il tracciamento delle mani (hand tracking), e consente così di interagire con l’ambiente virtuale anche senza controller.

Infine, oltre che per il gaming, Meta Quest 3 può essere usato per attività lavorative grazie a diverse funzionalità e applicazioni. Collaborazione virtuale, productivity tools, formazione e simulazione, così come le applicazioni di realtà mista sono tutte possibilità concrete con questo dispositivo.