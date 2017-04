Bayonetta, uno dei migliori hack and slash approda su PC

Bayonetta è adesso giocabile su PC: lo si può infatti acquistare su Steam a 19,99€. L'intenso gioco d'azione concepito da Hideki Kamiya, il game designer giapponese che ha lavorato anche su Resident Evil, Devil May Cry e Okami, è disponibile su PC alla risoluzione 4k e a 60 frame per secondo. Non manca il supporto a mouse e tastiera.

Bayonetta è l'ultima sopravvissuta di un antico clan di streghe incaricato di mantenere l’equilibrio tra la luce, l’oscurità e il caos, fu seppellita in una bara per proteggere sé stessa e il nostro mondo. Dopo 500 anni viene risvegliata: si scatena così una serie di eventi dalle conseguenze disastrose. La strega può cambiare forma per essere più efficace nei combattimenti, che sono adrenalinici e rapidi, richiedendo al giocatore precisione nelle combinazioni di pulsanti necessarie per abilitare gli attacchi più potenti.

Platinum Games ottimizzò il gioco originale su Xbox 360, e questo comportò una serie di problemi di adattabilità del motore alle altre piattaforme. Quando convertì Bayonetta per Wii U fu costretta a modificare molte parti del codice e questo le diede l'opportunità di lavorare sulla versione PC. Un problema che non c'è invece con i suoi ultimi motori grafici: vedremo, dunque, su PC altri giochi Platinum Games prossimamente?